中科廣場淪廢墟 地方籲快開發

台中西屯中科購物廣場過去吸引大批消費人口，後因違建、土地租約糾紛，2020年遭市府斷水斷電、建物在去年3月拆除，廣達5.6公頃的土地淪為廢墟，不僅斷垣殘壁、雜草叢生，還有亂停車與治安疑慮。當地里長及議員批評，市府不能只斷水電，卻不管土地雜亂，應加強稽查，督促地主台糖改善，不能放任大片土地荒廢。

台糖表示，訴訟後業者已拆屋還地，經公開招標後，新得標廠商已於今年1月底簽約，將重新開發，租期5年，將督導確保基地清潔。

中科廣場原本是最靠近中科台中園區的商圈，有數十家知名餐飲業者，包括台中牛排館、梨子咖啡、大魯閣棒球打擊場、楓康超市與多家日式料理店等，每月消費民眾超過30萬人次；後來因為承租業者偽造文書判刑定讞，該基地上的建物都屬違建，遭市府斷水斷電，繁華商場就此沒落。

中科廣場建物拆除後， 基地現況雜草叢生。西屯區福林里長林柏翰說，該處有公園用地，希望能優先開發。當地居民批評，周邊未設圍籬，西屯路對面餐廳多，面對荒地，生意受影響。

議員楊大鋐說，現場環境髒亂，有民眾直接將車停在土地外的人行道，要求地主台糖要善盡管理責任，市府要加強監督、稽查，如不清除就應開罰。議員林祈烽說，當年繁華商圈變成廢墟，市府不能只斷水電，應該督促開發與改善，台糖也要趕快規畫，不要放任精華土地，變成無人管理的髒亂點。

都發局表示，中科廣場屬於「公96」公園用地，已納入台中市都市計畫主要計畫通盤檢討案，規畫變更5.6公頃公園用地，規畫為住宅區與公園用地，附帶條件變更後，地主應將公園用地無償捐贈市府後，住宅區才可核發建照。

都發局表示，該檢討案2020年報請內政部審議，已召開2次專案小組會議，目前正進行細部計畫與可行性評估規畫案，正在修正報告成果，將加速推動。

環保局表示，去年至今已5度函請台糖改善髒亂，業者都有派工處理，後續將函請台糖盡速除草。

台糖每周安排人力，定期清掃基地及人行道，將加強派員巡查。