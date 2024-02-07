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彰化順澤宮龍年錢母、冠軍帽限量送 清水岩寺錢母點燈就有

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
順澤宮的宮帽因挪威的世界冠軍三鐵好手伊登總是戴著比賽奪冠而爆紅，伊登也曾在彰化縣長王惠美等人陪同下參訪順澤宮。資料照／記者林宛諭攝影
順澤宮的宮帽因挪威的世界冠軍三鐵好手伊登總是戴著比賽奪冠而爆紅，伊登也曾在彰化縣長王惠美等人陪同下參訪順澤宮。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽曾引發炫風，今年大年初一到初五順澤宮也準備每天各八百頂冠軍帽，還有特製玄天上帝龍年錢母送完為止；社頭鄉清水岩寺則點燈送龍年錢母或龍年吊飾，讓大家有好彩頭。

順澤宮的宮帽因挪威的世界冠軍三鐵好手伊登總是戴著比賽奪冠而爆紅，曾引發民眾大排長龍到順澤宮求冠軍帽，今年順澤宮仍準備約五千頂冠軍帽及特製玄天上帝龍年錢母要送給新年來走春拜拜的民眾。

順澤宮已公告大年初一卯時清晨5點15分將開宮門，上午8點起、下午1點起開始發龍年錢母和冠軍帽與春聯，上、下午各發400頂，參香敬拜供品，可結緣龍年錢母一個，送完為止，還有博杯求發財金活動，大年初一開宮門後在廣場有熱湯圓讓大家吃平安。

清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，清水岩寺今年也有精美的龍年錢母和龍年吊飾，只要點燈或隨意添香油錢都有送錢母，還有吊飾和麵線可供選擇，點光明燈和藥師燈是一人600元，太歲燈300元，還可以摸春牛、和丟許願池等求好彩頭。

清水岩寺是台灣最早供奉三寶佛寺廟之一，又有名泉，早期即被列為彰化縣八景之一的「清水春光」名勝景點。資料照／記者林宛諭攝影
清水岩寺是台灣最早供奉三寶佛寺廟之一，又有名泉，早期即被列為彰化縣八景之一的「清水春光」名勝景點。資料照／記者林宛諭攝影
埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽曾引發炫風，今年大年初一到初五順澤宮也準備每天各八百頂冠軍帽，還有特製玄天上帝龍年錢母送完為止。圖／順澤宮提供
埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽曾引發炫風，今年大年初一到初五順澤宮也準備每天各八百頂冠軍帽，還有特製玄天上帝龍年錢母送完為止。圖／順澤宮提供
社頭鄉清水岩寺則點燈送龍年錢母或龍年吊飾，讓大家有好彩頭。圖／陳慶福提供
社頭鄉清水岩寺則點燈送龍年錢母或龍年吊飾，讓大家有好彩頭。圖／陳慶福提供

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