科博館新春花展迎喜氣 生肖、名字「有這字」走春免費

農曆新年將至，國立自然科學博物館展出新春花展，逾300盆大理花、長壽花美不勝收，大年初二至初五還有「龍的傳人」限時優惠，生肖龍或名字有龍，可免費參觀。

國立自然科學博物館今天發布新聞稿，館長焦傳金表示，2024年開春新氣象，全新「奇幻自然」常設展區開幕，科學中心5樓「頂花園TOP Garden」正式對外開放，導入綠屋頂節能減碳，規劃五感體驗，種滿香草植物、多色植物，還有魚菜共生體驗區、蔓藤隧道、台灣原生種植物區，每天定時限額開放。

2024年是植物園開園滿25週年，即日起在特展室推出「富貴長壽—新春花展」至3月3日，由埔里花卉業者提供優質盆花，展覽介紹大理花、長壽花各式品種、栽培管理。

科博館生物學組研究員陳盈君分享，「大理花」原生在中南美洲、墨西哥等地，是大理花屬多年生球根植物，在台灣適合冬季至春天的氣候栽培；「長壽花」是燈籠草屬多肉植物，2023年全球已達2億盆生產規模，在台灣盆花年產達50萬，僅次於蝴蝶蘭、聖誕紅。

科博館指出，初二開館推出「龍的傳人，烙人來」限時優惠，生肖屬龍或姓名有「龍」的觀眾，憑證件可免費參觀展示場、植物園、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區，活動2月11日至14日。