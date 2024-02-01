首批一年制新兵受訓 盧秀燕帶漢堡可樂加油打氣

首批94年次1年制義務役男1月25日展開軍旅生涯，台中市長盧秀燕昨帶漢堡、可樂到成功嶺為役男加油打氣。民政局指出，役期調整後，役男入伍訓期程及訓練課程分量加重，不及格須補測後才能領到專業加給。

盧秀燕昨前往成功嶺營區陸軍步兵302旅慰勞陸軍第2226梯次市籍役男，市府準備漢堡與可樂，盧逐桌發送龍年小紅包，與役男話家常，氣氛溫馨愉快。

盧秀燕表示，當兵是人生重要階段，除疫情管制期間外，她都會到成功嶺探視役男，這次探視第一批1年制義務役男，她以國軍英雄為榮，期盼服役為人生帶來更成熟的歷練、成為保家衛國的戰士，服役期間若有問題可市府反映。

民政局長吳世瑋表示，役期調整後，役男入伍訓期程及訓練課程分量加重，除實彈射擊訓練分量提升，並新增近戰格鬥等新式訓練，期末鑑測更區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類，驗證役男訓練成效。