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首批一年制新兵受訓 盧秀燕帶漢堡可樂加油打氣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）昨成功嶺探望一年新制役男，帶漢堡與可樂為年輕新兵打氣。圖／民政局提供
台中市長盧秀燕（中）昨成功嶺探望一年新制役男，帶漢堡與可樂為年輕新兵打氣。圖／民政局提供

首批94年次1年制義務役男1月25日展開軍旅生涯，台中市長盧秀燕昨帶漢堡、可樂到成功嶺為役男加油打氣。民政局指出，役期調整後，役男入伍訓期程及訓練課程分量加重，不及格須補測後才能領到專業加給。

盧秀燕昨前往成功嶺營區陸軍步兵302旅慰勞陸軍第2226梯次市籍役男，市府準備漢堡與可樂，盧逐桌發送龍年小紅包，與役男話家常，氣氛溫馨愉快。

盧秀燕表示，當兵是人生重要階段，除疫情管制期間外，她都會到成功嶺探視役男，這次探視第一批1年制義務役男，她以國軍英雄為榮，期盼服役為人生帶來更成熟的歷練、成為保家衛國的戰士，服役期間若有問題可市府反映。

民政局長吳世瑋表示，役期調整後，役男入伍訓期程及訓練課程分量加重，除實彈射擊訓練分量提升，並新增近戰格鬥等新式訓練，期末鑑測更區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類，驗證役男訓練成效。

如鑑測總評不合格的役男將於新訓單位留訓一週，輔訓與補測不合格項目，若經補測仍不合格，則不核發專長證書，且不得支領專業加給，但仍必須依照抽籤結果下部隊，前往新單位報到，並依據不合格項目在新單位補測，持續補測到合格後才能領取專業加給。

台中市長盧秀燕（中）昨成功嶺探望一年新制役男，發龍年小紅包，祝福役期順利。圖／民政局提供
台中市長盧秀燕（中）昨成功嶺探望一年新制役男，發龍年小紅包，祝福役期順利。圖／民政局提供

役男 盧秀燕 成功嶺

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