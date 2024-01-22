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彰化「多多龍」小提燈網拍賣飆1500元！縣府：還會再發不要買

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府配合「彰化2024月影燈季」發送限量多多龍小提燈大受歡迎，近日網路拍賣平台出現有民眾將小提燈拿來賣，一個甚至飆到1500元。圖／翻攝網路
彰化縣府配合「彰化2024月影燈季」發送限量多多龍小提燈大受歡迎，近日網路拍賣平台出現有民眾將小提燈拿來賣，一個甚至飆到1500元。圖／翻攝網路

彰化縣府配合「彰化2024月影燈季」發送限量多多龍小提燈大受歡迎，兩場發放活動吸引民眾舉家排隊，近日網路拍賣平台出現有民眾將小提燈拿來賣，一個甚至飆到1500元，對此縣府城觀處說，縣府文宣品免費贈送，接下來情人節元宵節都會安排發放，呼籲鄉親不要轉售也不要用買的。

今年燈季活動發放小提燈「多多龍」有別以往DIY紙質的燈籠，「多多龍」免組裝吹氣即成形小提燈相當特殊，紀念性更高，發放之前家長頻頻打聽如何去索取。

彰化市卦山村上周六舉辦親子活動加碼發2000個豆豆龍小提燈，下午2點半發送，不少民眾上午9點就來排隊，有人全家一共出動了9個人，已排隊排了5個多小時，排隊人龍綿延近600公尺，縣長王惠美當場也宣布，下一波情人節將特製不同顏色，限量版的粉紅色多多龍小提燈。

縣府城觀處說，「多多龍提燈」是贈送給鄉親，呼籲鄉親發揮公民素養，不買也不賣，元宵節與情人節都還會安排發放小提燈，數量還無法確定，前幾次發放人氣爆滿，只能拜託廠商加緊趕工，屆時歡迎所有鄉親來現場領取。

元宵節 情人節

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