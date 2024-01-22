台中有3D管線圖資 卻頻傳挖破管

台中市政府為避免道路挖埋造成管線破裂，建置3D管線圖資系統給挖掘管理單位及各管線單位使用。但市議員陳俞融說，系統2019年9月上線以來，發生件數並未顯著下降，台電甚至每年平均有155.5件管線挖破案件，質疑市府及相關工程單位未善用該系統，造成市民不便與危險。建設局表示，將要求施工單位加強使用。

她說，依市府數據，道路挖掘工程挖破管現象頻繁，2020至2023年每年平均有38.5件天然氣管線挖破、155.5件台電管線挖破、36.75件自來水管線挖破的案例，這些若透過3D管線圖資系統應該都可以避免。

建設局指出，會再要求施工單位善用系統，在施工過程造成管線挖損部分，若屬管線圖資誤差造成，則要求該資料建置單位重新量測並限期更新；若為施工管理不慎造成挖損，則委託施工機關依契約處分。

陳俞融說，挖破管線不僅造成停電、停水、交通阻塞等，更有可能威脅市民的安全，如瓦斯外洩、火災等，市府必須更積極建置系統，降低挖破管線機率發生。

她說，市府從2016年開始建置管線圖資系統迄今已8年，內容包含電力、自來水、電信、瓦斯等相關管線機關資料，但目前建置率過低，8年來僅完成49.26%，仍不到全台中市半數。

而且，道路挖掘前，雖會由各管線機關辦理管線協調會勘，相互確認管線分布位置及深度，但並未強制要求施工前需透過系統確認管線位置。因此，系統上線迄今4年來仍有挖破管情事發生，發生件數未顯著下降。

陳俞融認為，市府應加速3D管線圖資系統的建置進度，並要求施工單位在道路挖掘前，都應先透過圖資系統查看相關管線位置再開挖，以免發生挖破管線。

建設局說，預計明年底建置完成系統，並推動挖掘施工安全管理人員認證機制，已累積認證人員3105名，將要求相關單位施工前透過系統確保安全。

台電台中區處說，台電施工除避免挖破其他管線外，也將加強注意避免被其他管線挖損。