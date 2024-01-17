台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點
針對台灣好行南向路線巴士，今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，兩條觀光路線分別是由參山風景管理處及日月潭國家風景管理處分管，期盼為南投帶入更多觀光人潮，提升在地經濟效益，不只實施電子票證半價優惠，更升級特色招呼站等優化措施。
地方人土表示，竹山居民以及年長者、身體不便的民眾常常面臨交通困難，但對外交通不便，限制了他們的活動範圍和日常生活需求，未來如果能從雲林斗六到南投竹山，也導入南部縣市的觀光客，增加南投縣民前往南部的交通選擇。
日管處表示，「斗六竹山線」將改善原本台西客運7127路線，行駛於斗六、林內、竹山之間，沿途經過斗六火車站、林內火車站、竹山文化園區與竹山老街，串遊雲林、南投至日月潭的景點與交通要點。民眾搭乘此路線，可串接台鐵車站與沿途景點，並新增「竹山文化園區」、「下坪自然教育園區」等觀光站點，最後抵達竹山老街，飽覽周邊特色美食與景點，並帶動斗六至竹山一帶觀光發展。
日管處說，「斗六竹山線」集結沿途景點，盼帶動竹山觀光發展，目前優惠不用100元，台灣好行一日遊方案，可從斗六火車站出發後可在竹山文化園區（竹音樂文化親子互動館）下車，最後轉乘到竹山站下車，可用步行走遍竹山老街，品嘗地方特色小吃外，還能體會上百間多元的廟宇信仰，體會「雲林」的地名原來從清朝時期就出自竹山的歷史，多日遊更能直接串遊到車埕、日月潭風景區。
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