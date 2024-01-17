快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，增加南投縣民前往南部的交通選擇。圖／日管處提供
今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，增加南投縣民前往南部的交通選擇。圖／日管處提供

針對台灣好行南向路線巴士，今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，兩條觀光路線分別是由參山風景管理處及日月潭國家風景管理處分管，期盼為南投帶入更多觀光人潮，提升在地經濟效益，不只實施電子票證半價優惠，更升級特色招呼站等優化措施。

地方人土表示，竹山居民以及年長者、身體不便的民眾常常面臨交通困難，但對外交通不便，限制了他們的活動範圍和日常生活需求，未來如果能從雲林斗六到南投竹山，也導入南部縣市的觀光客，增加南投縣民前往南部的交通選擇。

日管處表示，「斗六竹山線」將改善原本台西客運7127路線，行駛於斗六、林內、竹山之間，沿途經過斗六火車站、林內火車站、竹山文化園區與竹山老街，串遊雲林、南投至日月潭的景點與交通要點。民眾搭乘此路線，可串接台鐵車站與沿途景點，並新增「竹山文化園區」、「下坪自然教育園區」等觀光站點，最後抵達竹山老街，飽覽周邊特色美食與景點，並帶動斗六至竹山一帶觀光發展。

日管處說，「斗六竹山線」集結沿途景點，盼帶動竹山觀光發展，目前優惠不用100元，台灣好行一日遊方案，可從斗六火車站出發後可在竹山文化園區（竹音樂文化親子互動館）下車，最後轉乘到竹山站下車，可用步行走遍竹山老街，品嘗地方特色小吃外，還能體會上百間多元的廟宇信仰，體會「雲林」的地名原來從清朝時期就出自竹山的歷史，多日遊更能直接串遊到車埕、日月潭風景區。

今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，增加南投縣民前往南部的交通選擇。圖／日管處提供
今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，增加南投縣民前往南部的交通選擇。圖／日管處提供

斗六 火車站 南投

延伸閱讀

影／進國會幫南投找發財路 韓國瑜提一招打穿中央山脈

竹山萬人造勢 賴清德籲選民用選票擋馬文君、韓國瑜進立院

竹山是投二選區最後搖擺區 蔡培慧、游顥今明選前對決

雲林斗六人文公園區段徵收動土 2026年將成斗六綠都心

相關新聞

台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點

針對台灣好行南向路線巴士，今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，兩條觀光路線分別是由參山風景管理處及日月潭國家風景...

彰化國際賽車節20日登場 王惠美坐上麥拉倫超跑好開心

2024第三屆彰化國際賽車節本月20日起，在田中高鐵站登場，主辦單位今天舉辦宣傳時，約10輛超跑在縣府前廣場排開，其中國...

興富發文心愛悅獲准復工可望取得使照？都發局：審核中

興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。市府向興富發求償2.6...

南投縣議員林儒暘點出敗選盲區 國民黨若不改變恐被淘汰

總統選舉落幕，賴蕭配當選打破藍綠8年輪替規律。南投縣議員林儒暘認為，國民黨出現中央與地方失聯、世代斷層等問題，國人最關心...

賠償2.2億元！中捷事故仲裁出爐 興富發：尊重

興富發文心愛悅建案去年5月間發生頂樓拆除塔吊作業時，吊臂突然砸下，致台中捷運撞上，釀旅客1死14傷。中捷事故仲裁結果今天...

小熊藝術村退出花博園區 與中市府解約促參協調

號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。