比軍公教漲薪4％還高 逢甲大學全體員工加薪平均8%

行政院今年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。逢甲大學今天表示，逢甲教師學術研究加給比照公立大專校院助理教授以上提高15％，全校教職員也全面加薪平均8%，照顧全體教職員工。

逢甲大學指出，有別於行政院的固定比例調薪，逢甲考量薪資所得高低的結構差異，希望對所得較低的同仁給予更大照顧，除了行政院固定比例每人4%的加薪外，再投入額外4%的總調薪金額，以每人定額的方式分配，以降低高低薪資的落差。此次調薪，從薪資所得較低者的調幅10.1%到薪資所得較高者的6.3%，整體調幅平均為8%。

逢甲大學表示，逢甲辦學績效佳，同時蟬聯多年為企業最愛，112學年度招生滿額、學士班註冊率高達99.70%，就學穩定率全國私校第一。此外，逢甲承接「產學合作」及各類計畫經費突破10億，不但讓學生在校園就有充分接觸真實產業案例的機會，同時也為學校帶來額外的財務挹注。

逢甲大學董事長高承恕說，逢甲學雜費占年度總收入由100學年度的54%，逐年下降至112學年度的48%，約低於總收入的2分之1，雖加薪成為學校總收入必須支付的一筆經費，但經審慎評估在財務穩健發展考量下，不會產生預算的排擠效應，期望全體教職員工將加薪的幸福，反映在提供更好的教育品質。