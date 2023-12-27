她曾負債艱苦度日 理解街友難處 寒冬送關懷
彰化縣馨嵐家庭福利服務促進協會、彰化縣愛心媽媽協進會與立委候選人鄭俊雄服務處今年持續舉辦「寒冬送暖，寒士吃飽活動」，馨嵐協會理事長朱麗春說，因自己也有一段艱苦歲月，最能體會在困難時若有人拉一把，世界也許會變得不一樣，一碗熱飯與關懷，都可能讓在困境中的人找到重新站起來的勇氣。
馨嵐家庭福利服務促進協會發起送暖活動，今天由關懷據點的長輩們一起烹調、打飯，晚間將熱飯菜送到員林火車站前，讓街友在寒冬中有熱飯菜吃，吸引不少街友與需要的民眾排隊領取。
朱麗春說，許多街友的背後都有不為人知的無奈和辛酸，因她自己也走過一段艱苦歲月，多年前因創業而負債600萬元，甚至一度跟地下錢莊借錢，當時先借了10萬元，先被錢莊拿走3萬元利息，嚇得她不敢再跟錢莊借錢，靠著許多親友幫助她周轉，讓她再爬起來。
多年來朱麗春在賣場賣襪子、經營才藝教室，邀集大家一起在賣場做生意，後來因接觸到更多弱勢族群，才發現「許多人比她更窮，更需要幫助」，因此她還做多元派工、關懷據點，希望能幫助更多人找到機會重新出發。
立委候選人鄭俊雄今天也到場協助發送熱餐食、表達關心，鄭俊雄說，美國曾做過一項研究，如果街友每個月能夠無條件獲取新台幣2萬多元收入，他們會好好運用金錢來改善生活，或是因為天降橫財而立即拿去揮霍在不良嗜好上？研究結果是拿來購買食物比率最高，然後依序是用於居住、交通、服裝、醫療保健，只有2％的收入會花用在香菸、酒品上面。
鄭俊雄說，這個研究結果讓大家知道一個事實，就是街友並不全然都是懶得工作的人，很多時候他們只是缺少機會重回社會，希望藉由寒冬送暖的活動，能讓街友感受到社會溫暖，讓街友們能早日重新融入社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言