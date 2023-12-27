她曾負債艱苦度日 理解街友難處 寒冬送關懷

彰化縣馨嵐家庭福利服務促進協會、彰化縣愛心媽媽協進會與立委候選人鄭俊雄服務處今年持續舉辦「寒冬送暖，寒士吃飽活動」，馨嵐協會理事長朱麗春說，因自己也有一段艱苦歲月，最能體會在困難時若有人拉一把，世界也許會變得不一樣，一碗熱飯與關懷，都可能讓在困境中的人找到重新站起來的勇氣。

馨嵐家庭福利服務促進協會發起送暖活動，今天由關懷據點的長輩們一起烹調、打飯，晚間將熱飯菜送到員林火車站前，讓街友在寒冬中有熱飯菜吃，吸引不少街友與需要的民眾排隊領取。

朱麗春說，許多街友的背後都有不為人知的無奈和辛酸，因她自己也走過一段艱苦歲月，多年前因創業而負債600萬元，甚至一度跟地下錢莊借錢，當時先借了10萬元，先被錢莊拿走3萬元利息，嚇得她不敢再跟錢莊借錢，靠著許多親友幫助她周轉，讓她再爬起來。

多年來朱麗春在賣場賣襪子、經營才藝教室，邀集大家一起在賣場做生意，後來因接觸到更多弱勢族群，才發現「許多人比她更窮，更需要幫助」，因此她還做多元派工、關懷據點，希望能幫助更多人找到機會重新出發。

立委候選人鄭俊雄今天也到場協助發送熱餐食、表達關心，鄭俊雄說，美國曾做過一項研究，如果街友每個月能夠無條件獲取新台幣2萬多元收入，他們會好好運用金錢來改善生活，或是因為天降橫財而立即拿去揮霍在不良嗜好上？研究結果是拿來購買食物比率最高，然後依序是用於居住、交通、服裝、醫療保健，只有2％的收入會花用在香菸、酒品上面。