影／彰化米食點子王新品發表免費送爆滿 王惠美擠不進會場

彰化縣竹塘鄉農會近年致力開發台中194號品種稻米製作的米食新產品，今天又發表兩款米食新品，並招待品嘗米製點心、2千個竹塘米飯包，現場幾乎擠爆；鄉農會和台中區農業改良場續約授權種植台中194號，將繼續推廣米食「找回吃米的人」。

竹塘鄉農會在倉庫廣場舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，竹塘鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟、總幹事詹光信及理監事，邀請縣長王惠美、鄉長蔡碩任、台中區農業改良場副場長蕭政弘、立法委員謝衣鳯、前立委鄭汝芬、立委參選人吳音寧等人出席，見證新品發表及簽約授權的典禮。

竹塘鄉農會小西等家政班使用台中194號品種稻米，製作酒香桂圓米糕、酒香麻油米糕、黑糖糕、爆漿黑糖米饅頭等14種米食，各攤位區擠滿，縣長王惠美差點擠不進典禮會場，因此盛讚鄉農會總幹事詹光信是「點子王」，2019年起連年研發米餐包、米乳酪等米食產品，鼓勵家政班製作米食，澈底發揚米食文化。

詹光信說，台灣稻米食用量逐年遞減，事實上稻米營養好吃，尤其竹塘飄䅨米（台中194號）入口難忘，鄉農會今年開發「竹塘醉飄䅨」清酒，風味甘、醇、陳，有別於米酒與清酒，表現竹塘柔順雅的文化特色，今天同時發表竹塘米飯包，大家一定要拿光、吃光，不能「漏氣」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康