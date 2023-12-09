彰化縣社頭織襪芭樂節登場 三天活動買好襪好康多

彰化縣社頭織襪芭樂節8日晚間在社頭鄉果菜市場登場，一連三天活動到12月10日，包括全國最大織襪精品展售、農特產品展售、演唱會等活動，今年也首次舉辦全國織襪評鑑，現場還有芭樂創意料理免費品嚐、打卡送好禮、發票換襪子等好康，邀請全國民眾相揪來社頭買襪子、吃芭樂。

彰化縣長王惠美、社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉民代表主席陳慶福等人今晚也參與社頭織襪芭樂節開幕活動，王惠美表示，社頭鄉在2021年入選全國百大經典小鎮之一，十分具有魅力，社頭有三多，「芭樂多、襪子多、董事長多」，芭樂甜又脆，襪子品質好，很多鄉親一年份的襪子就在今天統統買齊，三天的活動可說是好吃又好玩，民眾自社頭火車站下車後，就能搭乘接駁車直達活動場地，也希望社頭未來能有更多民宿，留住觀光人潮，促進消費。

蕭浚二表示，社頭織襪芭樂節今年已邁入第22年，今年多規劃5處鄉內景點，並有免費巡迴接駁車，每10分鐘就有一班車，從火車站、杜鵑花大道忠義路、清水岩寺、織襪產業園區、月眉池，再進果菜市場。

蕭浚二說，今年杜鵑花大道忠義路、月眉池等景點規劃花海及稻草裝置藝術，在社頭火車站前設置大型龍燈「蟠龍獻瑞」及彩繪燈籠，9、10 日在杜鵑花大道也有社頭鄉農會舉辦社頭農遊芭樂季活動，推廣在地農特產芭樂、龍眼、蜂蜜等試吃品嚐及親子拔蘿蔔體驗，清水岩寺、月眉池導覽解說、稻草編織藝術體驗，及織襪產業園區舉辦首屆全國織襪評鑑展售會。

活動還有古早味米苔目、芭樂及限量芭樂創意料理免費品嚐，及「用愛心兌好襪」，只要憑11、12月發票兩張即可兌換社頭好襪一雙，每人限換兩雙襪子，送完為止。