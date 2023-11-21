快訊

中國羽賽／膝蓋無大礙 戴資穎輕取蘇妮妲晉級第二輪

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

中科再添生力軍 鋒霈環科等4公司獲准投資進駐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
包括鋒霈環境科技等4家公司，今獲國科學園區審議會通過，進駐中科台中園區和虎尾園區。圖／中科提供
包括鋒霈環境科技等4家公司，今獲國科學園區審議會通過，進駐中科台中園區和虎尾園區。圖／中科提供

包括鋒霈環境科技等4家公司，今獲國科學園區審議會通過，進駐中科台中園區和虎尾園區，總投資金額達1.08億元，也使得中科園區截至今年11月，總計引進16家新投資案，投資總額達19億餘元。

中科說，進駐台中園區的有鋒霈環境科技公司台中分公司、尉將科技公司、壹鏡科技公司，進駐虎尾園區的是沅鴻公司。

其中，鋒霈環境科技台中分公司投資金額0.36億元，主要產品為水務系統、廢化學品資源化設備及循環經濟化學品，並成立環境資源技術研發中心。壹鏡科技公司投資0.3億元，研製拋棄式輸尿管鏡、拋棄式輸尿管鏡導管鞘及拋棄式子宮鏡等產品，尉將科技公司投資0.12億元，生產科技醫療翻身床及智能照護超低床。

沅鴻公司投資0.3億元，研發製造PCB電路板之關鍵基礎材料，已開發有高耐熱低介電、高韌性低介電和反應型阻燃劑等規格。

中科

延伸閱讀

中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰

歷時7年！港迪士尼樂園「冰雪奇緣」施魔法 粉絲排長龍

台中文資園區「潛行探索臺灣－水下文化資產特展」 從沉船遺物，揭秘水底時空膠囊

花蓮慈雲山園區欄杆換新 民眾倚靠增安全

相關新聞

彰化送肉粽隊伍傳明晚上國道至台中 中市府：沒申請不得進入

外傳彰化送肉粽隊伍明晚在彰化和美安排送煞儀式後，隊伍會走國道到台中海線，引起台中海線民眾議論和反彈，台中市海岸資源漁業發...

中科再添生力軍 鋒霈環科等4公司獲准投資進駐

包括鋒霈環境科技等4家公司，今獲國科學園區審議會通過，進駐中科台中園區和虎尾園區，總投資金額達1.08億元，也使得中科園...

中市府表揚幸福職場 屋馬餐飲集團得獎大滿貫

「112年度台中市幸福職場評選」結果出爐，共47家優質事業單位脫穎而出，由台中市勞工局長張大春頒獎表揚，肯定優質企業營造...

彰化立委參選人成立抓鬼大隊 提供百萬檢舉賄選獎金

總統、立委投票倒數53天，國民黨彰化第二選區立委參選人楊曜聰天宣布成立反賄選抓鬼大隊，希望以退警們在職時的專長與經驗協助...

南彰化各鄉鎮拚蓋禮儀廳、殯儀館 提升治喪服務增加公庫收入

彰化縣多個鄉鎮市都在規劃提升殯葬設施，員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」，員林市代會已表決通...

中科二林園區測速照相「第一桿」今啟用 限速70別被罰

中科二林園區截至目前39家廠商進駐，區內道路陸續完工，路寬車少人也少，往來車輛經常呼嘯而過，保二總隊中科二林分隊樹立中科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。