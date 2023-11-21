中科再添生力軍 鋒霈環科等4公司獲准投資進駐
包括鋒霈環境科技等4家公司，今獲國科學園區審議會通過，進駐中科台中園區和虎尾園區，總投資金額達1.08億元，也使得中科園區截至今年11月，總計引進16家新投資案，投資總額達19億餘元。
中科說，進駐台中園區的有鋒霈環境科技公司台中分公司、尉將科技公司、壹鏡科技公司，進駐虎尾園區的是沅鴻公司。
其中，鋒霈環境科技台中分公司投資金額0.36億元，主要產品為水務系統、廢化學品資源化設備及循環經濟化學品，並成立環境資源技術研發中心。壹鏡科技公司投資0.3億元，研製拋棄式輸尿管鏡、拋棄式輸尿管鏡導管鞘及拋棄式子宮鏡等產品，尉將科技公司投資0.12億元，生產科技醫療翻身床及智能照護超低床。
沅鴻公司投資0.3億元，研發製造PCB電路板之關鍵基礎材料，已開發有高耐熱低介電、高韌性低介電和反應型阻燃劑等規格。
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