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影／天氣絕佳！新社花海開幕首日湧萬人 花況3成盛開

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，一早湧入民眾與花海拍照。記者林佩均／攝影
新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，一早湧入民眾與花海拍照。記者林佩均／攝影

2023新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，為期23天，一早新社道路雖有車潮仍順暢，新社區艷陽高照好天氣，湧入上萬人，不少遊客戴帽、撐傘逛賞花，好心情全寫臉上。種苗改良繁殖場說，今天花海區3成盛開，最佳賞花期為11月15日至25日。

今天由農業部代理部長陳駿季台中市副市長王育敏、立委江啟臣、市議員吳振嘉、蔡成圭等人到場揭幕。陳駿季說，新社花海與花毯節活動，具體展現農業部推動的農業六級產業，期待未來23天民眾來新社區賞花，以行動力購買農特產品。

陳駿季指出，每年新社花海湧入上百萬人以上，讓外來民眾了解新社、山城與台中市的人文、地景，讓外地人了解新社的美好。

王育敏說，新社花海暨國際花毯節大家期待已久，市長盧秀燕更提早昨天來開箱，今天開幕首日，大家臉上都像花一樣美麗，尤其花毯區的「漂浮花都」高16米、23萬株花卉、23種花種，民眾不容錯過。

今天上午，新社花海暨花毯區已湧入1萬多人，加上天氣狀況佳，預計下午將現人潮。東勢警分局指出，中午12點止，園區停車場已六成、七成滿，目前沿線道路車流正常，呼籲民眾搭乘5條免費接駁專車，以免塞車之苦。

台中國際花毯節建置融入地方編織與藍染特色的「工藝女神」，女神身上配件是守護地方人文的魔法道具。記者林佩均／攝影
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台中國際花毯節的「漂浮花都」，值得一遊。記者林佩均／攝影
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台中郵局在新社花海開幕首日推出臨時郵局信封，限量一千份，免費索取。記者林佩均／攝影
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新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，今天花海區花開約３成。記者林佩均／攝影
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新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，一早湧入民眾與花海拍照。記者林佩均／攝影
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2023新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，為期23天。記者林佩均／攝影
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新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕，一早湧入民眾與花海拍照。記者林佩均／攝影
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新社花海 陳駿季 賞花 台中市

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