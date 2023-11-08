日月潭邵族祭儀女祭司僅5位 先生媽石累辭世獲中央表揚

邵族先生媽石累Malash Katibatu於9月30日辭世，享壽86歲，文化部今天上午日前往文化發展協會頒贈旌揚狀，由石累之子-丹俊傑老師代表受贈，文化部表示，石累耆老為邵族「先生媽」，具備豐富邵族文化及族語能力，終身奉獻邵族文化傳承與推廣，特別予以表彰。

邵族文化發展協會表示，石累生於1937年，自1991年起擔任「先生媽」長達32年，具備豐富邵族文化及族語能力，石累去世後，目前邵族僅存5位「先生媽」，繼續推動部落祭禱等重要工作，「Shinshii先生媽」的職責相當繁重，並且是終身職，如婚嫁、喪禮辭魂、祈求病癒、動土入厝等，都需要有「先生媽」幫忙進行祭儀告知祖靈、與祖靈對話。

協會並指出，邵族世居日月潭畔，以Ulalaluan祖靈籃、Shinshii先生媽（女祭司）、Mashtatun杵音等特有文化聞名於世，「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」於2015年3月經文化部公告登錄為重要民俗，是邵族最重要的年度祭儀，部落會在特定祭儀或家中發生大事時，請先生媽進行祭儀，透過自家祖靈籃向祖靈傳達。

邵族生活的一切都與祖靈息息相關，祭儀主要由「Shinshii先生媽」（女祭司）負責主祭，向祖靈祭禱，此外，Pudaqu邵族播種祭每年農曆3月1日清晨，於部落公田舉行小孩的旱稻試播種儀式後，隨即於邵族伊達邵社區公有祭祀場進行播種前祭，農曆3月3日上午舉辦播種後祭，祈告祖靈求作物豐收、族人平安。