日月潭除三害 逮逾萬紅魔鬼

日月潭遭魚虎入侵，引發關注，實際上潭內外來種，並非只有魚虎，珍珠石斑、紅魔鬼等也橫行其中。為維護潭區生態平衡，有釣友自發組隊除害，經統計，今年外來種落網成果，魚虎僅釣到百來尾，紅魔鬼則有逾萬尾。

南投縣政府指出，對日月潭生態造成危害的外來種，以「玻璃魚」最早入侵潭區，之後又遭紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等肆虐，嚴重威脅潭內曲腰魚、奇力魚、潭蝦等本土魚蝦生存空間，被視為日月潭的3大外來魚種惡霸，除公部門透過電撈魚虎球防治外，也有民眾自發除害。

日月潭當地莊姓居民3年前透過臉書成立「日月潭除三害特攻隊」社團，號召愛釣魚的同好投入消滅日月潭外來種魚類的行列，至今成員已逾5千人，每月評選獎勵釣具給釣到「最大尾」的團友。

該社團統計今年元月起至10月底的除害成果，粗估魚虎約100尾、珍珠石斑約1000尾、紅魔鬼多達1萬尾；莊姓團長分析，釣量與魚類體型大小、垂釣難易度等因素有關，但3者呈現10倍等比級數，不難看出紅魔鬼在潭區數量驚人。

縣府感謝民力協助移除外來種，但也提醒，電器法（電撈）須經申請才能作業，目前僅由固定人員執行，切勿魚目混珠電魚；另日月潭屬台電管轄水庫，垂釣捕魚應遵守相關規定，在許可活動區域進行，以免受罰。