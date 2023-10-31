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夢幻路線將復駛！中巴865路公車重返中橫 最快11月恢復通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供

中橫便道因九二一地震中斷24年，卻是梨山居民往返重要聯外道路，立法委員江啟臣長期推動中橫復建，今上山會勘宣布，行經中橫中巴「865路公車」近日將完成「中巴應變緊急事件SOP」，經交通局、豐原客運規劃完路線，最快11月恢復中巴通行，沿途能飽覽德基水庫、山巒雲海變化的夢幻路線，山友引頸期盼。

中橫台8線是台灣三大橫貫公路之一，為中台灣連結台灣後山的重要道路，因921大地震路斷，大梨山地區居民得繞行大半個台灣才能回家，也讓梨山高經濟價值蔬果、茶葉運輸費用巨增。

根據公路局對地質安全的評估報告，預期2025年崩塌機率小於1％，將可進行中期的復健計畫，目前正由國家發展委員會進行審議中。

江啟臣緊盯審查進度，今年5月請國發會主委龔明鑫至國會辦公室說明審查進度，本月初總質詢，江再向龔要求務必在年底前提報行政院，切勿耽誤後續環境影響評估、土地徵收時間。

2012年完成便道搶通，以管制通行方式供梨山地區民眾緊急救護、救難需求通行使用。江啟臣於2014年爭取3年10億、2018年爭取2年4億經費強化便道安全，同年再爭取台中市「865路公車」重駛中橫便道，進一步帶動大梨山地區觀光發展。

谷關工務段段長張裕閔指出，過去5年14億經費已施作超過14個明隧道，從鋼構到混凝土都有，盡全力守護民眾的用路安全。

去年10月，中橫便道77K處(靈甫橋路段)坍方落石路線封閉，讓中橫中巴「865路公車」停駛，江啟臣指出，865路觀光效益極好，旺季更是一票難求，許多山友、民眾敲碗復駛。

谷關工務段表示，近日已完成「中巴應變緊急事件SOP」，再經中市交通局、豐原客運規劃班次，最快於11月恢復中巴通行。

立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
中巴「865路公車」行經中橫，沿途能飽覽德基水庫、山巒雲海變化的夢幻路線，最快11月恢復通行，山友引頸期盼。記者林佩均／攝影
中巴「865路公車」行經中橫，沿途能飽覽德基水庫、山巒雲海變化的夢幻路線，最快11月恢復通行，山友引頸期盼。記者林佩均／攝影
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣、市議員吳振嘉今上中橫便道會勘，並宣布行經中橫中巴「865路公車」，最快11月恢復通行。圖／立法委員江啟臣提供

中橫 梨山 江啟臣

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