日月潭魚虎創新高 梧棲大排死魚成群

時序入秋，遭魚虎入侵的日月潭，仍見大量魚虎球，南投縣府延長電撈作業，已撈逾3.4萬尾，創歷年新高，將持續電撈作業；另外，台中梧棲大排昨又見死魚成群，河道瀰漫臭味，環保局已採集魚體送驗。

外來種「魚虎」學名「小盾鱧」，疑遭人放生日月潭，因成魚攻擊性強，入夏繁殖後會護幼，將幼魚集結成魚球成群獵食，嚴重影響潭區生態；縣府與清大團隊、海漁基金會、當地漁會等合作電撈魚虎球，盼壓制族群在潭區繁衍。

縣府於2020年夏季首次啟動電撈魚虎球作業，捕獲約8000尾，前年更撈獲近3.4萬尾，去年魚虎球遲到7月底才現蹤，電撈也爆減約1.6萬尾，漁民懷疑有「大小年」的生態繁衍習性。

未料，今年日月潭魚虎球電撈量已逾3.4萬尾，縣府表示，電撈魚虎球大爆發，不排除與驟減後隔年爆發的規律習性、二次抱卵或繁殖期延後等有關，電撈技術提升也是電撈逾紀錄的原因。

台中梧棲大排昨天死魚成群，瀰漫臭味，市議員楊典忠與草湳里長林槐庭沿大排順流而下查看，楊典忠表示，梧棲大排每年發生多次死魚，市府環保局、水利局都說會處理，裝了淨水設施與水盒子，似乎沒有對症下藥，希望提出有效對策。

中市水利局表示，會立刻請廠商打撈；環保局稽查人員昨到場，發現梧棲大排大興橋以下死魚散布，做簡易重金屬檢測無異常，但溶氧測試偏低，採集魚體送驗。