彰化火葬場案爭議激化 花壇也加入反對更添變數

彰化縣是目前全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所以「彰化藝術生命園區」名義計畫在市立殯儀館後方興建火葬場，公所除了官方宣傳，還表示有近7成民意支持，不過，反對民眾透過社群串連，也有社區發動連署，甚至相鄰的花壇鄉也加入反對行列，正反意見激化，為火葬場案增添變數。

彰化縣興建火葬場空轉近30年，最早就計畫在彰化市立殯儀館建火葬場，卻遭附近居民抗爭而告炊，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇、大城、芳苑、福興等鄉都前仆後繼爭取，前縣長魏明谷任內計畫在埔鹽鄉興建，也遭強烈反對而撤銷。

因此，興建火葬場是執政者的禁忌，造成彰化縣喪家為趕赴他縣市焚化親人遺體，往往天還未亮就要辦公祭，對亡者及生者都一大折磨，讓起大早與祭的政治人物感同身受。

彰化市公所今年五月向市代會提案，追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，因在地里民及多數市代反對，市公所主動撤案，市公所為尋求敗部復活，改以「彰化藝術生命園區」名稱推動。市長林世賢說，10月26日晚間將在預定地所在的延和里社區活動中心舉辦說明會，在聽取廣大民意，多方溝通後，再決定是否向12月初召開的市代會臨時會提案。

在說明會召開前，市公所除了盡力宣傳「彰化藝術生命園區」的政策外，並公布一分有關火葬場民調，顯示有67.7%的市民認為彰化需要設置一個功能齊全，包含殯儀館、火化場、納骨塔、環保葬一體化的生命園區，在市立殯儀館的所在地南區市民，認為有需的更達69.8%，支持度甚至還高過全市平均值。

不過，反火葬場的聲音也逐漸高漲，鄰近的彰化市延和、延平里民發起連署，強調火葬場會造成空汙、交通壅塞，影響地價，不宜設在既有人口密集的地區，附近某高級社區更是激烈反對；由於彰化市殯儀館位在彰化市、花壇鄉交界，花壇鄉民也參加串連，壯大反對聲音。

花壇鄉白沙村村長花沛明說，火葬場雖然位在彰化市，也會造成白沙村空汙與交通問題，已有村民連署反對，也會參加10月26日在彰化市延和社區活動中心的說明會，表達村民反對的聲音。

彰化市長林世賢說，針對「彰化藝術生命園區」採一站式服務，改善目前動線混亂也提供完整殯葬服務流程，不用迢迢遠赴他縣市焚化之苦，且火化場擁有最現代化設備，不會造成空氣汙染，並設有專用道通往正拓寬中的大埔截水溝堤岸道路，不會進入社區，且依預估每天焚化量絕對不會造成交通壅塞，還會創造地方的許多商機，公所會盡力說服當地的里民。