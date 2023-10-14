全國登山日今彰化千人登山 王惠美跳暖身操重回18歲

彰化縣政府響應今天全國登山日，號召近千名民眾到員林市藤山步道健行，並推銷8條精選步道，走完一條步道集兩個戳章可換紀念品，完成4條步道健走可參加抽獎，有機會帶回Apple Watch、折疊腳踏車、登山杖、行李箱套、台灣好行套票等多項運動休閒好禮。

縣政府舉辦「全國登山日卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行的第二部曲健行活動，出發前參加民眾集合做暖身操，縣長王惠美、員林市長游振雄跟上運動教練的節拍，彷彿回到重回18歲手舞足蹈，台上台下民意代表也跟著律動，現場洋溢活力。

縣政府邀請知名藝人也是彰化女婿吳鳳分享八卦山步道之美；他說，走過十八彎古道，很漂亮特別，去過海邊的鹿港鎮抓蝦猴，其實他滿常帶家人來彰化玩，彰化很多地方好玩，值得全國民眾來走走看看。

縣長王惠美表示，步道健行活動本（10）月7日至11月30日，縣政府今年規畫8條步道很有特色且結合在地景點，以員林藤山步道來為例，山下有員林興賢書院、警察故事館、百果山探索樂園、等許多遊賞和喝咖啡、吃冰淇淋的地方，另外7條登山步道也一樣好玩，希望民眾親近大自然又健身。