快訊

急轉彎！ 龍科3期驚傳「台積電放棄設廠」

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

全國登山日今彰化千人登山 王惠美跳暖身操重回18歲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民參加林市藤山步道縱走前先做健康操。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民參加林市藤山步道縱走前先做健康操。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府響應今天全國登山日，號召近千名民眾到員林市藤山步道健行，並推銷8條精選步道，走完一條步道集兩個戳章可換紀念品，完成4條步道健走可參加抽獎，有機會帶回Apple Watch、折疊腳踏車、登山杖、行李箱套、台灣好行套票等多項運動休閒好禮。

縣政府舉辦「全國登山日卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行的第二部曲健行活動，出發前參加民眾集合做暖身操，縣長王惠美、員林市長游振雄跟上運動教練的節拍，彷彿回到重回18歲手舞足蹈，台上台下民意代表也跟著律動，現場洋溢活力。

縣政府邀請知名藝人也是彰化女婿吳鳳分享八卦山步道之美；他說，走過十八彎古道，很漂亮特別，去過海邊的鹿港鎮抓蝦猴，其實他滿常帶家人來彰化玩，彰化很多地方好玩，值得全國民眾來走走看看。

縣長王惠美表示，步道健行活動本（10）月7日至11月30日，縣政府今年規畫8條步道很有特色且結合在地景點，以員林藤山步道來為例，山下有員林興賢書院、警察故事館、百果山探索樂園、等許多遊賞和喝咖啡、吃冰淇淋的地方，另外7條登山步道也一樣好玩，希望民眾親近大自然又健身。

彰化縣民眾響應全國登山日，集合員林市藤山步道縱走八卦山脈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民眾響應全國登山日，集合員林市藤山步道縱走八卦山脈。記者簡慧珍／攝影

員林 運動 王惠美 彰化 健走 登山步道

延伸閱讀

彰縣長王惠美化身兔女郎 稱讚二林鎮長「摸蛤兼洗褲」

國內生食級雞蛋今上市！彰化縣長王惠美試吃後吐4字

中央將降低進口蛋關稅 王惠美提國產蛋因應對策

影／國慶彰化升旗 王惠美舉以巴衝突為例籲「總統選對人」

相關新聞

仍未找到「千里馬」！彰化就博會最高月薪10萬元 要具備2條件

彰化縣今年第六場就業博覽會今天移師北斗鎮舉辦，徵才職缺逾千個，機械公司祭出月薪10萬元徵求工程師最受矚目，縣政府針對「吃...

中市海線「首座」寵物專區啟用 陪毛小孩迎風看夕陽

台中市積極打造專屬寵物友善空間，建設局與農業局合作在清水區打造寵物專屬園區，是海線首座寵物專區，也是台中第8處寵物專區，...

彰化線西塭仔港道路補了又破洞 議員批原因至今沒釐清

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處8月初短短一周連破兩個大洞，直徑甚至達1米寬，沒...

幸福親子藝文季9歲啦！蔡其昌：為孩子辦更多藝文活動

立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的「幸福親子藝文季」9歲啦！今天在頂魚寮公園舉辦開幕園遊會，海灣繪本館創辦人蔡其昌預告...

中市公車站點 公車彎僅占0.2%

台中市總共有6931處公車站點，但只有20處有公車彎，比率約0.2%。議員質疑，像人車繁忙的中清路，多處站點緊鄰馬路旁，...

中捷全線 設緊急停車鈕

台中市5月發生建築工地的塔吊吊臂砸入捷運軌道，造成1死14傷事故。中捷規畫在綠線全線18個車站，增設月台緊急停車鈕，已全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。