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反彰濱晶鼎焚化爐 鄉親跪求部長

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對。記者林敬家／攝影
晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈反對。記者林敬家／攝影

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭地方及環團、醫界強烈抗爭，彰化縣政府也以將對環境增加負荷多次表達反對立場；環境部薛富盛等人昨天到即將完工的彰化豐堉資源焚化廠視察時，居民集結廠外抗議，要求豐堉焚化爐停止運轉，晶鼎焚化爐撤案，還有村長下跪吶喊「部長救救我們。」

經濟部工業局為解決事業廢棄物處理問題，釋出彰濱工業區線西區環保用地公開標售，由豐堉資源公司得標，將處理一般事業廢棄物，預計明年初2座焚化爐運轉，行政院各部會主管以及民眾黨不分區立委吳欣盈等人昨天到廠區視察，一到門口就有大批的民眾拉白布條陳情。

福興鄉福寶村長黃耀輝說，彰化沿海地區居民生活已經很苦，要在惡劣環境打拚，現在還要設置焚化爐，彰化有北中火、南六輕夾殺，「我們不是鋼鐵人，是靠肺呼吸」，要求盡速撤銷晶鼎設立；彰化環保聯盟施月英也說，彰化目前有4廠6座焚化爐運作中，若加上規劃中的豐堉和晶鼎將會再增加3場4爐，密度太高。

薛富盛指出，他前來視察，是針對政府推動環境政策和兼顧產業發展下，聽聽民眾聲音，大家有不同觀點會帶回去和行政部門研究；對此薛富盛的說法，民眾不埋單，彰化縣前議員吳韋達說，環境部長應站在環境多為人民著想，卻反而關心產業發展，叫居民情何以堪。

不過，在豐堉簡報中，針對晶鼎焚化爐，薛富盛僅簡單提到，與居民多溝通再推動；彰化縣議員郭燕陵指出，鄉親希望的是晶鼎撤案，將繼續凝結反對的聲音持續抗議。

彰化縣環保局長江培根說，豐堉在環境影響說明書中承諾，未來免費處理伸港鄉及線西鄉的生活垃圾每天35公噸，也會優先處理彰化一般事業廢棄物，可緩解去化縣內每年8萬噸運至外縣市的一般事業廢廢棄物，縣府認為屬於基礎設施有一定必要。

縣府也進一步評估豐堉啟用後，對彰化事廢去化得以緩解，考量焚化爐設置仍有汙染疑慮下，針對晶鼎焚化爐設置認為已無必要，縣府表示，經濟部及晶鼎綠能應積極回應鄉親訴求，對於酪農產業影響及民眾健康，應公開資訊消弭疑慮。

焚化爐 廢棄物 薛富盛 環境部 環保局長 吳韋達 民眾黨 行政院 不分區立委

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