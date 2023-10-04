「盧市長，風好大！」 盧秀燕臉書湧千人敲碗放颱風假

小犬颱風來襲，台中市政府全員戒備應變，市長盧秀燕今晚間6點在消防局主持災害應變中心第二次工作會報，據了解明天是否停班停課屆時會有進一步消息。市長盧秀燕的臉書有1000多人留言，哀嚎「風好大，求放假」、「市長⋯瞬間陣風非常有感⋯機車族很辛苦」，尤其海線地區風勢強勁，不少人高喊「最好今晚就停課停班」。

市府提醒，預計今晚到明天對台灣影響最大，稍晚會發布明日是否上班上課，可能晚上六點到八點之間公布，請市民密切關注市府資訊。

盧秀燕說，根據目前資料顯示，山區與海線有機會達到放颱風假的標準，考量各區民眾緊密來往，市府會密切關注颱風動態，即時發布相關資訊，讓民眾及早有心理準備、調整作息。

盧秀燕的臉書有1000多人留言，多數是希望停課停班，「海線風超大的，好多樹都倒了」、「請我們的媽媽市長可以考慮到大家的安全」、「中科風超大的」。台中市多處樹被吹倒，尤其海線的民眾表示騎摩托車險狀環生，希望市府趕快宣布「今晚就放颱風假！」