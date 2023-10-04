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日月潭紅茶年產值上看8億 今開始每年最重要紅茶評鑑
日月潭紅茶獨特的氣味，近來盛名於國際，年產值更上看8億，而每年最重要的紅茶評鑑從今天開始，進行初、複、決賽後選出今年的各組優勝得主，得獎茶更是身價百倍。
魚池鄉農會表示，鄉內海拔約800公尺的多變地形，擁有豐富的地理環境，加上適宜的年均溫及穩定的濕度，讓魚池鄉成為紅茶生產紮根的溫床，之後經由茶業改良場魚池分場不斷進行品種選育，造就出名聞遐邇的魚池紅茶，因位處日月潭茶區的風土差異，決定了「日月潭紅茶」的獨特氣韻，不同於是其他地區的紅茶產區。
魚池鄉農會表示，今年9月完成比賽茶收件，台茶18號紅玉、山茶、大葉種、台茶21號紅韻四組合計收到679件報名，受5至8月過多的雨水影響茶樹生長，生育期間更遭受到病蟲害影響，造成茶菁品質不均，較去年691件有略微減少，競爭最激烈的台茶18號的報名交茶計406件最多。
農會理事長劉啟行指出，日月潭茶區去年及今年都是遭到春季乾旱，夏季在5月至9月期間，其平均氣溫維持在20.3至23.1度，最高氣溫有時高達31.8度，最低氣溫為14.5度，且降水日數每月幾乎達14至24天，顯示降水幾乎在5至8月，過多的雨水影響茶樹生長。
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