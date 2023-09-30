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彰化取締違法爆竹煙火 2店家挨罰

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣消防局向轄內公廟場所進行爆竹煙火檢查及宣導。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局向轄內公廟場所進行爆竹煙火檢查及宣導。圖／彰化消防局提供

中秋連續假期加上國慶日將至，彰化縣消防局執行爆竹煙火專案計畫，針對縣內爆竹煙火列管538處販賣場所與可疑儲存處所加強稽查。消防局發現，鹿港、花壇2香鋪儲存超過管制量的爆竹煙火，其中1家儲存超量18倍的爆竹，已開出舉發單2張，將依法開罰。

彰化縣消防局去年取締違法爆竹煙火，前年開出8張罰單、共裁罰63萬元，包括非法施放高空煙火、逾時施放一般煙火、非法儲存場所等。

消防局今年加強宣導，針對賣場、量販店、五金行、書局、攤販等場所，2月、4月分別在彰化市、永靖廟會活動，查到2件未依標示的安全方式施放爆竹煙火，各裁罰3萬元。

消防人員指出，每年3、4月媽祖遶境活動盛行，較常有違法施放爆竹煙火，近年加強宣導，宮廟鞭炮燃放量減少，不過違規載運專業煙火，不當、超量儲藏等情形仍多，尚待改善。

彰化縣消防局指出，常見爆竹煙火使用違規態，例如父母或實際照顧者在兒童施放爆竹煙火時未陪同者，可處3千元至1.5萬元罰鍰；若囤積達管制量以上爆竹煙火，可處6萬元至30萬元罰鍰；達管制量30倍以上可加重處30萬元至150萬元罰鍰；未於規定時間施放煙火，可處3萬元至15萬元罰鍰。

消防局提醒，每天晚間10點到隔天早上6點前，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，違反者除罰鍰外，也會扣留或沒入現場爆竹煙火。

賣場 國慶 爆炸 中秋 量販店 鹿港 連續假期

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