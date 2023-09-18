進口蛋爭議 中市全面稽查19家團膳業者蛋品來源

進口蛋爭議延燒，台中市教育局今日啟動校園食材專案稽查，動員26位校園營養師至供應市內學校午餐的19家團膳業者，全面清查業者所使用的液蛋、洗選蛋的產地來源、進貨資料及具有標章情形等，查核後暫未發現業者使用進口蛋情形，將持續要求各校依照契約驗收食材，並詳實登錄平台。

教育局長蔣偉民表示，台中市學校午餐供應契約範本已明文規範肉類與蛋類，一律採用國產在地具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品(TAP)標章，或國產生鮮豬肉追溯、國產生鮮禽肉溯源、台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源產品。若蛋類未使用國產在地的產品，應記點處分，若違規情節重大者，最重可解除契約，另午餐契約已清楚規定不得使用進口蛋品，學校也應嚴格落實午餐食材驗收及履約管理。

教育局強調，平日即與衛生局、農業局組成「台中市跨局處校園午餐食品安全聯合稽查小組」，針對全市學校廚房、食材供應商、團膳工廠進行跨局處稽查與抽驗，但為求謹慎，確保進口蛋不會流入校園，今日特別啟動專案稽查。

此外，教育局也全面查閱111學年度起至今，全市學校於校園食材登錄平台登錄的蛋品內容，台中市學校均使用國產蛋。