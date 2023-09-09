台中登革熱快篩陽+1！這2區防治 4家人、50同事健康監測

台中市衛生局昨晚接獲醫院通報一名登革熱抗原快篩NS1陽性個案，這名30多歲男個案有台北市、雲林縣、台南市及高雄市活動史，為，已通知居住地所在地的清水區公所、以及工作職場所在地的神岡區公所，開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治，4名同住家人、50名同事健康監測中。

衛生局表示，疫調發現，這名個案潛伏期間分別於8月27日、28日至雲林縣及台北市，8月31日至9月1日則分別至台南市及高雄市出差，9月4日出現輕微發燒、肌肉痠痛、骨頭痛症狀，就醫未改善，9月8日因症狀持續至醫院就醫，採檢NS1快篩陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中，同住家人4人及職場同事約50人皆無不適症狀，衛生單位將追蹤同住家人及職場同事健康狀況，並評估安排採檢。

疾管署資料顯示，台中至今天共有27例境外移入，以及11例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至9月9日已有5例本土登革熱個案監測期滿。

衛生局長曾梓展說，南部疫情嚴峻，北部也有本土登革熱群聚疫情，提醒市民前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局說明，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，也請市民主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。