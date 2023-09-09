聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市納骨塔後方擬蓋火葬場 里民抗議「讓祖先火燒屁股」

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市規畫設置火葬場，昨舉行說明會，超過300人到場。記者林敬家／攝影
彰化市規畫設置火葬場，昨舉行說明會，超過300人到場。記者林敬家／攝影

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢爭取設立，昨召開說明會，根據規畫，未來殯葬交通路線不經過人車密集的大埔路，以大埔截水溝南外環路段為主要動線，降低對居民衝擊。延和里長王勝和表達不滿，認為現有殯儀館後方腹地太小，在納骨塔後方設火葬場讓祖先「火燒屁股」，也不符風水。

林世賢說，市公所規畫整體殯葬園區，利用彰化殯儀館與後方用地，可解決彰化沒有火葬場的問題，也可改善交通、停車，讓彰化人最後一段路走得有尊嚴。

昨出席民眾多支持火葬場，不過該園區位於彰化市延和里，里長王勝和表示，過去40多年，居民與殯儀館為鄰，飽受交通、汙染之苦，應該找更大的土地規畫，否則也沒空間新設納骨塔，更何況在後方設火葬場，等於讓祖先「火燒屁股」，相當不敬。

彰化缺乏火葬場，常得送台中或南投火化，除了得一大早舉行告別儀式，甚至因來不及當日火化，讓治喪家屬身心俱疲；彰化多鄉鎮規畫蓋火葬場，但都面臨地方抗爭無疾而終。

彰化市公所委託建築師陳恒文規畫，昨天說明初步規畫，參考新竹羽化館建置具隱私的家族式火化室，現有的禮儀廳都會重新納入，規畫為5.8公頃的彰化藝術生命園區。

根據規畫，未來殯葬車隊不進入市區狹小道路，也不經過大埔路，主要動線為中山路一段、大埔截水溝南外環，並增設橫向連絡橋專屬車道，確保路途順暢；初期工程新設火化場、禮儀廳與附屬設施，二期工程將拆除舊禮儀廳，新建活動中心、接待中心。

外界擔心火葬場空汙，市公所表示，園區使用天然氣為燃料，減少空汙排放。

火葬 大埔 殯儀館 林世賢 納骨塔

延伸閱讀

彰化降雨社頭水淹逾腳踝 田中鎮山路坍方中斷

彰化建縣300年 展出老照片及文物看見發展歷史

彰化古蹟日 展八卦山大佛老照片、辦文資輕旅行

彰化市規畫蓋火葬場 里民抗議讓納骨塔祖先「火燒屁股」

相關新聞

台中地磁停車格感應異常 開單頻出包

台中市設置6500格地磁停車格，可自動記錄停車時間，不過有民眾在西區五權路停車，卻被多算半小時，也有人在南區復興路被提早...

彰化教學評鑑增加基層負擔 議員：說好的校園行政減量呢？

彰化縣本學年起辦理各級學校教學評鑑，議員批評各地都在行政減量，過去舉辦校務評鑑的雙北、台中等地都已停辦，縣府卻要全面推動...

南投鳥嘴潭建築放閃 駕駛睜不開眼

水利署在鳥嘴潭蓋人工湖與管理中心，不過國道六號駕駛反映，東行經過草屯路段有強烈反光，幾乎看不清楚路面，影響行車安全。立委...

廣角鏡／我和你的世界相連

去年5月綽號「小7」的台灣黑熊命喪槍下，林業保育署台中分署與藝術家黃林育麟合作，在大雪山國家森林遊樂區，以台灣黃藤纏繞連...

台中藍綠爭取腸病毒公費疫苗

國內腸病毒進入流行期，不少家長想替孩子打疫苗，但疫苗貴，加上已預訂一空，有錢也打不到。國民黨立委參選人黃健豪等人昨開記者...

彰化市納骨塔後方擬蓋火葬場 里民抗議「讓祖先火燒屁股」

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢爭取設立，昨召開說明會，根據規畫，未來殯葬交通路線不經過人車密集的大埔路，以大埔截水溝南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦