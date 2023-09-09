彰化市納骨塔後方擬蓋火葬場 里民抗議「讓祖先火燒屁股」

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢爭取設立，昨召開說明會，根據規畫，未來殯葬交通路線不經過人車密集的大埔路，以大埔截水溝南外環路段為主要動線，降低對居民衝擊。延和里長王勝和表達不滿，認為現有殯儀館後方腹地太小，在納骨塔後方設火葬場讓祖先「火燒屁股」，也不符風水。

林世賢說，市公所規畫整體殯葬園區，利用彰化殯儀館與後方用地，可解決彰化沒有火葬場的問題，也可改善交通、停車，讓彰化人最後一段路走得有尊嚴。

昨出席民眾多支持火葬場，不過該園區位於彰化市延和里，里長王勝和表示，過去40多年，居民與殯儀館為鄰，飽受交通、汙染之苦，應該找更大的土地規畫，否則也沒空間新設納骨塔，更何況在後方設火葬場，等於讓祖先「火燒屁股」，相當不敬。

彰化缺乏火葬場，常得送台中或南投火化，除了得一大早舉行告別儀式，甚至因來不及當日火化，讓治喪家屬身心俱疲；彰化多鄉鎮規畫蓋火葬場，但都面臨地方抗爭無疾而終。

彰化市公所委託建築師陳恒文規畫，昨天說明初步規畫，參考新竹羽化館建置具隱私的家族式火化室，現有的禮儀廳都會重新納入，規畫為5.8公頃的彰化藝術生命園區。

根據規畫，未來殯葬車隊不進入市區狹小道路，也不經過大埔路，主要動線為中山路一段、大埔截水溝南外環，並增設橫向連絡橋專屬車道，確保路途順暢；初期工程新設火化場、禮儀廳與附屬設施，二期工程將拆除舊禮儀廳，新建活動中心、接待中心。

外界擔心火葬場空汙，市公所表示，園區使用天然氣為燃料，減少空汙排放。