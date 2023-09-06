快訊

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

成功突破美國制裁？華為新機Mate 60 Pro引關注 外媒揭2疑點

台南海東國小疑似食物中毒 35名學童突肚痛、噁心想吐

海葵遠離後「鏡頭君」復工了！民眾看合歡山武嶺監視器 驚覺一處不同

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
近期有民眾發現合歡山武嶺亭即時影像畫面變得超清晰，有別於以往，不再是霧茫茫的一片。圖／擷取自「公路總局即時影像監視器」
近期有民眾發現合歡山武嶺亭即時影像畫面變得超清晰，有別於以往，不再是霧茫茫的一片。圖／擷取自「公路總局即時影像監視器」

海葵颱風襲台期間，風強雨驟，不少景點即時影像遭襲擊斷訊，有「全國最常被監看的監視器」之稱的「合歡山武嶺亭即時影像」也受影響，經修復，民眾意外發現，該處即時畫面變得超清晰，不再霧茫茫，公路總局則表示，是換了新鏡頭。

合歡山武嶺是「全台公路最高點」，也是熱門景點，更入冬能追雪，常有民眾查看即時影像確認雪況和路況，當地「武嶺亭即時影像監視器」因此有「全國最常被監看的監視器」之稱，遊客也會利用武嶺亭的監視器，拍照打卡留念到此一遊。

然因怪颱海葵3日登陸台灣，終結我國1471天無颱風登陸紀錄，侵台期間更因風力持續增強，台東成功帶來15級強風，合歡山也出現14級強陣風，使得三仙台、合歡山等地區景點即時影像畫面突斷訊，民眾開玩笑說是「鏡頭君」被擊落。

隨海葵颱風遠離台灣，各地風景區即時影像畫面也陸續修復，而合歡山地區，目前僅剩合歡山遊客服務中心仍斷訊，昆陽、合歡山莊、小風口、武嶺等監視器都已恢復正常，今天更有民眾發現武嶺亭的「鏡頭君」即時影像變得非常清晰。

陳姓民眾表示，之前看武嶺亭的即時影像都霧茫茫，3日下午觀看時斷訊了，今天再看，竟發現畫面變得超級清晰，不知道是不是「鏡頭君」被吹壞了，維修時一併更新升級，以後用監視器拍照打卡更清楚，算是颱風後，意外吹來的小確幸。

公路總局埔里工務段表示，即時影像3日斷訊，4日請廠商上山檢修，確認是路線遭強風吹壞，監視器設備未損壞。畫面變清晰是因為，之前的鏡頭面板因太陽長期照射而霧化，才將鏡頭換新，不過颱風前已更新，只是民眾可能沒有注意到。

海葵颱風

延伸閱讀

海葵釀交通中斷...南橫台東利稻部落明天停班課 繼續放第5天颱風假

海葵颱風持續影響 明交通船仍有2航線、4航次停航

花蓮光華颱風排水有成效 陳建仁允諾改善受災山路橋梁

爬牆虎10年長成網美綠屋 海葵颱風過後變穿「露肩裝」

相關新聞

台中南區學府路突冒大坑！車主卡住火大喊「扯」 市府曝原因說話了

台中市呂姓男子今早開車行經南區學府路時，因道路下陷，呂車右前輪陷落在坑洞內，「動彈不得」，呂男雖未受傷，但強調若有車損，...

颱風後看合歡山武嶺監視器 民眾驚見超清晰畫面

海葵颱風襲台期間，風強雨驟，不少景點即時影像遭襲擊斷訊，有「全國最常被監看的監視器」之稱的「合歡山武嶺亭即時影像」也受影...

彰化員林強降雨又來…土石沖刷、路樹倒塌 巷弄水淹20公分

彰化縣員林市今天下午3點多一場強降雨，造成員草路32公里處邊坡土石滑落，路樹倒塌，一度造成雙向交通中斷，經搶通後，目前單...

體恤災民 彰化埔心佛心鐵板燒業者免費送餐

彰化縣員林市、埔心鄉等地昨天暴雨造成部分民眾家裡淹水受災，埔心鄉大埔鐵板燒業者許增鏞為體恤受災民眾需整理家園，今天無限量...

大貨車滿載廢棄物「逗留」全興工業區外 居民憂濫倒急檢舉

彰化伸港居民這幾天發現有廢棄物清除車停在全興工業區外，疑似傾倒廢棄物，彰化縣府環保局今早接獲檢舉，會同警方前往了解，不過...

台中大甲高工學生交通車終於有著落 9月11日開始載學生

台中市大甲高工開學當天學生交遹車流標，校方緊急應變，民代協調，交通局和公車業者協助，該校學生交通車今天順利完成招標，由元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦