海葵遠離後「鏡頭君」復工了！民眾看合歡山武嶺監視器 驚覺一處不同

海葵颱風襲台期間，風強雨驟，不少景點即時影像遭襲擊斷訊，有「全國最常被監看的監視器」之稱的「合歡山武嶺亭即時影像」也受影響，經修復，民眾意外發現，該處即時畫面變得超清晰，不再霧茫茫，公路總局則表示，是換了新鏡頭。

合歡山武嶺是「全台公路最高點」，也是熱門景點，更入冬能追雪，常有民眾查看即時影像確認雪況和路況，當地「武嶺亭即時影像監視器」因此有「全國最常被監看的監視器」之稱，遊客也會利用武嶺亭的監視器，拍照打卡留念到此一遊。

然因怪颱海葵3日登陸台灣，終結我國1471天無颱風登陸紀錄，侵台期間更因風力持續增強，台東成功帶來15級強風，合歡山也出現14級強陣風，使得三仙台、合歡山等地區景點即時影像畫面突斷訊，民眾開玩笑說是「鏡頭君」被擊落。

隨海葵颱風遠離台灣，各地風景區即時影像畫面也陸續修復，而合歡山地區，目前僅剩合歡山遊客服務中心仍斷訊，昆陽、合歡山莊、小風口、武嶺等監視器都已恢復正常，今天更有民眾發現武嶺亭的「鏡頭君」即時影像變得非常清晰。

陳姓民眾表示，之前看武嶺亭的即時影像都霧茫茫，3日下午觀看時斷訊了，今天再看，竟發現畫面變得超級清晰，不知道是不是「鏡頭君」被吹壞了，維修時一併更新升級，以後用監視器拍照打卡更清楚，算是颱風後，意外吹來的小確幸。

公路總局埔里工務段表示，即時影像3日斷訊，4日請廠商上山檢修，確認是路線遭強風吹壞，監視器設備未損壞。畫面變清晰是因為，之前的鏡頭面板因太陽長期照射而霧化，才將鏡頭換新，不過颱風前已更新，只是民眾可能沒有注意到。