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彰化人的颱風假「好乾」 多數鄉鎮24小時累積雨量不超過20毫米

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
海葵颱風來襲，但彰化整天幾乎風平浪靜，路上車輛也少。記者林敬家／攝影
海葵颱風來襲，但彰化整天幾乎風平浪靜，路上車輛也少。記者林敬家／攝影

彰化超過五年沒放颱風假，因海葵颱風來襲，中彰投今天都放假，但整天下來彰化市頂多短暫毛毛雨，幾乎風平浪靜，有網友在社群PTT上留言指出「好久沒來的颱風假果然跟往常一樣高cp值」，也有人分享想去診所看病但沒開，想吃的店也沒開，諸多不便，只能說賺到一天休息日。

中央氣象局統計累積雨量，彰化縣38個測站中24小時累積雨量僅有埔心、大城鄉的測站一度測得雨量累積20毫米以上，其餘測站數據都在20毫米以下，甚至個位數，顯示今日雨量並不多，雖然市區路上車潮少，但像是知名蛋黃酥名店不二坊、慶豐牛排等店都是大排長龍，民眾絲毫沒有躲風雨的意思。

台中、彰化、南投是同個區域治理平台，縣市政府決定是否放颱風假前大都會討論並傾向一致的決定，彰化縣最近一次放颱風假是在2017年前縣長魏明谷時期，接下來在歷來多次颱風中都「被跳過」，被認為是全國最難放颱風假的縣市之一。

不少彰化民眾都認為是因有八卦山大佛坐鎮，又有中央山脈擋掉風雨，是護國神山發威，保住彰化縣遠離風雨和災害，今天風平浪靜，也沒重大災情傳出，也有網友開玩笑指出「別當護國神山吃素的」、「大佛鋼彈名號不是浪得虛名」。

彰化超過五年沒放颱風假，因海葵颱風來襲，中彰投今天都放假，但整天下來彰化市頂多短暫毛毛雨，幾乎風平浪靜。記者林敬家／攝影
彰化超過五年沒放颱風假，因海葵颱風來襲，中彰投今天都放假，但整天下來彰化市頂多短暫毛毛雨，幾乎風平浪靜。記者林敬家／攝影

颱風假 雨量

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