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中市一半以上街頭藝人證將到期 中市今起推線上登記換證

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市共6042人取得街頭藝人證，截至今年10月底將有3126名街頭藝人證到期，文化局自9月1日起開放線上換證功能。圖／台中市文化局提供
台中市共6042人取得街頭藝人證，截至今年10月底將有3126名街頭藝人證到期，文化局自9月1日起開放線上換證功能。圖／台中市文化局提供

台中市共6042人取得街頭藝人證，截至今年10月底將有3126名街頭藝人證到期，為因應兩年一次的街頭藝人換證作業，文化局自9月1日起開放線上換證功能，個人申請資料可直接帶入，方便民眾在家線上作業申請，經審核通過即可自行印出證件，換證流程快速又方便。

文化局長陳佳君表示，台中市改為登記制之後，迄今已有6042人取得街頭藝人證，其中個人5504人、團體538組，數量持續增加中。街頭藝人可至台中市公告的86處開放展演場地，依相關規定申請演出，文化局也將持續協調各場地管理單位，提供更多展演空間，讓城市藝術家持續為台中市注入文化活水。　

文化局指出，登記換證者須檢附2年期間的展演紀錄照2張，經審核通過才會續發街頭藝人證，文化局收到換證申請後14個工作天內，確認資料內容無誤後會儘速核發街頭藝人證，歡迎至台中市街頭藝人資訊平台查詢申辦，網址https://buskers.taichung.gov.tw/

文化局提醒，民眾可登入平台查詢追蹤申請進度、審查結果及需補正的相關文件等資訊，另檢視申請時所填寫的郵件信箱，以免遺漏相關訊息。

街頭藝人 文化局 台中市 藝術家

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