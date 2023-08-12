仁愛鄉災情慘重 地方槓中央 水保署：預警15次

南投縣仁愛鄉災情嚴重，引發中央地方究責爭議。南投縣長許淑華日前指，8月3日水保署並未預示大雨會釀災，如要究責，中央災害應變中心也不該在4日中午12時30分撤離，南投縣府更以圖卡稱「下午水保署雖有示警鄉公所，但晚上水保署南投分署長與鄉長仍一起用餐，顯見水保署並不認為雨勢會造成傷害」。對此，農業部農村水保署澄清非事實。

水保署聲明表示，卡努颱風期間，自8月3日15時30分發布第1報至8月5日21時30分，共計發布土石流及大規模崩塌警戒預報15報次，南投分署長也在8月3日18時50分前往拜會仁愛鄉江子信鄉長，主動提醒鄉長重視預作疏散避難準備，呼籲外界勿錯誤扭曲主動積極通報作為。

水保署說，卡努颱風自中央氣象局8月1日20時30分發布海上颱風警報起，農村水保署暨所屬分署即同步開設緊急應變小組，8月4日12時30分中央災害應變中心撤除後，農村水保署仍依災害防救法第14條規定，持續進行各項警戒發布及通報作業，直至8月5日21時30分解除全部土石流及大規模崩塌警戒後，始撤除應變小組。

水保署指出，卡努颱風期間，共發布15報次的土石流及大規模崩塌警戒預報，累計發布土石流紅色警戒56條，土石流黃色警戒206條；大規模崩塌紅色警戒1處、大規模崩塌黃色警戒4處。

其中，為提醒地方政府於入夜前提早進行預防性疏散，特別於8月3日15時30、18時30分及4日15時30、18時30分加註入夜後可能達紅色警戒發布標準地區，建請提早進行預防性疏散。各報次警戒通報單除以傳真通知地方政府，每一次通報均發布新聞稿及網路公開，並以電話、簡訊、細胞廣播等方式通知相關人員及保全住戶。

針對8月3日當日警示疏散情形，水保署還原表示，8月3日15時30分、18時30分針對南投縣仁愛鄉發佈土石流黃色警戒34條，並依據氣象局預測雨量未來可能達紅色警戒，故預報單加註入夜提醒，建請地方政府提早進行預防性疏散，同時傳真地方政府、發布新聞稿、網路公開、電話、簡訊、細胞廣播等多元方式通知相關人員及保全住戶，故南投縣政府指稱「水保署並不認為雨勢會造成傷害」並非事實。

水保署表示，經查南投縣仁愛鄉保全住戶464人，卡努颱風期間於8月3日未進行疏散，8月4日疏散64人，至8月5日疏散94人，顯未落實疏散避難防災作為，後續將再邀集各鄉鎮區長，辦理防災講習以強化地方政府防災疏散避難作為。