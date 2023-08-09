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中市有線業者申裝網路送頻道不見了？ LiTV有話說

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民表示，申裝寬頻網路送數十個有線電視頻道及LiTV，但一個月後部分頻道不見了，權益受損，向議員陳雅惠服務處陳情。圖／陳雅惠提供
台中市民表示，申裝寬頻網路送數十個有線電視頻道及LiTV，但一個月後部分頻道不見了，權益受損，向議員陳雅惠服務處陳情。圖／陳雅惠提供

台中市議員陳雅惠服務處接獲多人投訴，有台中有線電視業者促銷申裝網路贈送數十個有線電視頻道及LiTV (OTT)，但裝設後多個頻道不見了，據了解逾千戶申裝。市府新聞局表示，確有接獲頻道業者質疑此案節目轉授權，新聞局已發文給台灣佳光電訊，要求說明釐清是否有違反跨區經營疑慮，維護收視戶權益。LiTV表示，合法授權，也沒有頻道不見的情況。

中市東區陳姓市民先上個月初申裝寬頻網路，業者表示可贈送數十個有線電視頻道及LiTV，但要求綁約2年、年繳等條件，但沒想到看不到一個月，部分喜愛的電視頻道如年代、TVBS等就消失不見了，他覺得權益受損，上周向市議員陳雅惠服務處陳情。

LiTV今聲明指出，與合作單位的權利屬網際網路服務權利範圍，已合法取得「公開傳輸」的授權， LiTV線上影視在授權範圍內以「公開傳輸」形式提供消費者，在OTT各種載具上觀看影片的服務均於法有據。

LiTV銷售予台中有線業者，作為在台中市區銷售二類電信寬頻服務時的「贈品」，屬合法並無轉授權在特定經營區播送的情事，也無所謂跨區經營有線廣播電視的問題。

消費者反映TVBS、非凡等頻道不見了，LiTV表示，取得授權的內容屬網際網路服務的權利，與有線電視的授權內容不盡相同，與台中業者合作案未提供非凡新聞台、非凡商業台，另TVBS頻道也未下架。

新聞局表示，這雖屬NCC權責，但基於市民權益及議員反映，已發文給有線電視業者要求說明，了解整體情況後，再協助處理。

台中市

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