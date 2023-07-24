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杜蘇芮颱風進逼 南投農民「剉咧等」掀搶收潮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收青椒、番茄等蔬果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收青椒、番茄等蔬果。圖／民眾提供

杜蘇芮颱風進逼，各地嚴陣以待，而因近期正值高山夏季蔬果產期，南投仁愛、埔里等地農民趕在颱風前搶收作物，並加固強化網室、支架等，怕風雨損害農業設施，仁愛農會今也加派人力協助運銷，出貨量估達70噸，比平時增加近3成。

仁愛鄉農會指出，杜蘇芮颱風路徑雖偏南修正，但暴風半徑廣大，恐仍對台灣造成不小影響，但目前進入高山夏季蔬果產期，而當地種植高麗菜、青椒、牛番茄、櫛瓜、敏豆等蔬果不耐風雨，今天不少農友大清早就開始搶收農作物。

當地農民說，現在農業缺工嚴重，颱風又要來，自己跟家人只能在凌晨3、4時就摸黑下田，不僅搶收牛番茄，也收青椒，但就是採多少算多少，也趕著送下山，不然山區山區易有土石流，路損造成交通中斷，農產品運不出去更麻煩。

仁愛鄉農會則表示，夏季蔬果產期平日的每天運銷量約50公噸，但颱風前會搶收，該會為此加派人力及車輛前往部落產地，協助農民載運集貨，盡可能在搶在風雨來之前將農作物運下山，預估今天的運銷量估達70噸，比平時增加近3成。

而埔里也是國內夏季蔬果的重要產地，有百香果、苦瓜、絲瓜、南瓜、番茄等農產種類多元，且以大坪頂農業區為大宗，而因瓜果最怕水傷及強風橫掃，當地農民今也忙著搶收，忙著檢修固定網室、支架等，盼降低因風災造成的損失。

大坪頂農民說，近期不少瓜果已經成熟，得趁今、明兩天加緊採收，保存期較長的南瓜還能暫時存放，無法久放的就趕在颱風還沒來菜價漲時出貨，除了搶收，也要抽空檢修加固強化農業設施，以免全被颱風「收走」，損失可能更慘重。

杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收南瓜、苦瓜等瓜果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收南瓜、苦瓜等瓜果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收苦瓜、南瓜等瓜果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收苦瓜、南瓜等瓜果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收青椒、番茄等蔬果。圖／民眾提供
杜蘇芮颱風進逼，南投農民在颱風侵台前搶收青椒、番茄等蔬果。圖／民眾提供

杜蘇芮颱風 農民 農會

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