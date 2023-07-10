中捷事故滿2個月 公民團體向市府討真相要究責

中捷事故發生至今已滿2個月，公民團體今天齊聚台中市府訴求「討真相、要究責」、儘速公布調查報告；市府表示，將配合中央運安會調查進度及報告，進一步檢討與精進措施。

由於5月10日興富發建案施工塔吊吊臂掉落，造成中捷事故釀1死14傷，事發至今屆滿2個月，多個公民團體中午先到事故地點中捷綠線豐樂公園站默哀，接著齊聚台中市政府廣場陳情，要求市府儘速公布調查報告，民進黨立委張廖萬堅及莊競程、台中市議員黃守達及謝家宜也到場聲援。

公民團體指出，事故發生距今已2個月，市府等相關單位仍未對外界清楚交代相關資訊，這些基礎事實涉及所有人民搭乘捷運的安全與風險，這已是公共議題，並非只是個案調查，市府不應以運安會報告未公布或檢調司法還在偵辦作為藉口，而遲未對外界說明。

公民團體認為，台中市政府要負起監督責任、中捷公司負起風險防止責任、興富發負起事故責任；並要求公開中捷公司緊急應變計畫、定期演練報告、人員訓練計畫、訓練結果報告、定期檢查項目、監督檢查執行紀錄。

到場接受陳情的台中市公捷處長張應當表示，市府配合中央運安會的進度及報告，依照調查報告作進一步檢討及各項精進措施，目前全案仍由運安會調查中，而中捷也陸續推出各項精進措施，相關作業程序會儘快。

中捷公司指出，相關改善工作持續進行，其中月台緊急停車按鈕預計9月下旬進行安裝、測試及調整，12月底前完成全線施作；至於增設軌道異物入侵偵測系統，因國內營運中的中運量無人駕駛捷運系統目前均尚無此設計，中捷日前已舉辦技術研討會，將邀請軌道同業及廠商共同研商技術開發的可行性。

中捷公司表示，中捷會以負責任態度面對這次事故，除了持續慰問傷亡旅客與家屬外，也持續洽談保險理賠事宜；至於有關法律責任歸屬問題，中捷已配合運安會及檢調單位調查中。