彰化建縣300年慶典音樂會 台北愛樂管弦樂團將登場

彰化今年建縣300年，縣府為慶祝這歷史時刻，7月15日將邀請享譽國際的台北愛樂管弦樂團在彰化縣立體育館舉辦「建縣三百慶典音樂會」，彰化縣長王惠美邀請大家來遊彰化、聽音樂會、吃美食，還可摸彩百萬現金。

台北愛樂管弦樂團四重奏今天上午在彰化縣政府為活動暖場表演，縣長王惠美、台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福、團長李羅權、台北愛樂管弦樂團基金會前董事長張俊明等人與會宣傳。

王惠美說，彰化首次邀請台北愛樂管弦樂團演出，樂團是由前芝加哥交響樂團副指揮亨利‧梅哲擔任創團音樂總監，在彰化建縣三百慶典音樂會中，不但安排多首經典古典曲目「奧林匹克鼓號曲」、「威風凜凜進行曲」、「慶典序曲」展現慶祝氣氛，也帶來具有台灣特色樂曲，台灣音畫選曲「鹿港廟會，龍山晚鐘，達邦節日」，還有以彰化地方為背景的改編樂曲「鹿港小鎮」、「小城故事」等，希望藉由大家熟悉的旋律，引領大家體會東西方音樂之美。

台北愛樂管弦樂團將由首席指揮家林天吉搭配小提琴家蘇顯達共同演出，林天吉老師國小五年級就創下五燈獎最短登上兒童小提琴組五度五關寶座的紀錄，其音樂才華深受梅哲大師欣賞，並接受大師啟蒙與訓練，成為梅哲在台傳人，蘇顯達老師現為國立臺北藝術大學音樂學院院長，2019年榮獲傳藝金曲獎最佳演奏獎。

台北愛樂管弦樂團長李羅權說，彰化建縣是雍正元年(1723年)，彰化名稱是從「建學立師，以彰雅化」而來，他也是貨真價實的彰化人，出生於田尾，一路讀到彰化中學，才北上台大念書，一直都很關心彰化的各項發展，也希望把台灣最好的古典音樂團帶到故鄉彰化縣來。

7月15日晚間7時30分在彰化縣立體育館演出，當晚6時至7時則將安排彰化縣立青少年管弦樂團及兒童弦樂團帶來暖場表演，並於下午5時30分開始，免票入場觀賞。