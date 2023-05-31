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失智定位手錶申請低 南投身心障礙者也可申請

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社勞處採購衛星定位手錶，補助中低收入戶等弱勢家庭，減少失智老人走失問題。圖／南投縣政府提供
南投縣社勞處採購衛星定位手錶，補助中低收入戶等弱勢家庭，減少失智老人走失問題。圖／南投縣政府提供

南投失智症患者超過1800人，為了避免病患走失，南投縣政府採購GPS定位手錶，提供失智患者家屬申請，縣議員王秋淑今天質詢，實際申請人數不多，她建議也開放智能障礙者家屬申請，南投縣社勞處長林志忠表示，只要身心障礙者家庭有需求，同樣可以申請。

南投失智長者超過1800名人，縣府採購GPS定位智慧手錶，讓失智長輩透過衛星定位知智慧功能保護，一旦走出設定範圍就能發出警示，定位手錶每20分鐘定位一次，也具有室內定位功能、電子圍籬設定和緊急求救按鈕，減少老人迷失狀況發生，讓失智長者，不再找不到回家的路。

王秋淑說，南投縣超高齡長者多，GPS定位智慧手錶對失智長者幫助很多，但為何申請人不多？林志忠說，其實去年申請GPS定位智慧手錶的人數就有40多人，並不算少，社勞處也透過宣導，鼓勵符合申請資格民眾申請。

王秋淑建議，南投縣智能障礙者人數也有2800多人，有的人情況嚴重，離開家門後常迷路，雖然不是失智長者，又往往是弱勢家庭、經濟困難，希望也能納入，造福這個區塊的身障者。

林志忠說，GPS定位智慧手錶就是為了協助弱勢族群，對於智能障礙的身心障礙者，社勞會也會納入，並主動通知身心障者家庭，有需求就可以申請，讓失智長者和智能障礙者家庭更方便照顧。王秋淑也肯定縣府團隊反應迅速，用心照顧弱勢族群，讓南投生活更進步。

失智症 南投 患者

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