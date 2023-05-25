清水建國國小發現中社遺址古文物 蔡其昌盼設中社遺址博物館

台中市清水區建國國小施工時發現中社遺址豐富考古文物，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，盼設立中社遺址博物館，保留相關文物。

立法院副院長蔡其昌2018年協助清水區建國國小向中央爭取興建綜合活動中心暨教學大樓，工程開挖後發現場址可能位於中社遺址內有完整的文化層，挖出人骨基葬、獸骨、少量陶片、石質遺物及骨貝類,其他晚近硬陶、瓷片、磚瓦等遺物。

蔡其昌今天邀集文化部文化資產局副局長吳華宗、文化部文化資源司專委李長龍、教育部國民及學前教育署國中小教育組組長林祝里、台中市議員楊典忠、市議員王立任、台中市文化局副局長曾能汀、清水區西社里里長楊茂雄、清水區中社里里長鄭繼光、南社里里長崔惠國、中市牛罵頭文化協進會主任吳長錕、成功大學考古學研究所所長劉益昌等人會勘。

蔡其昌提出設立遺址博物館或與科博館合作設立海線館區等倡議，盼中市府提出完整規劃，只要市政府有計畫，他後續會全力協助向中央爭取經費補助推動。

蔡其昌表示，建國國小是清水區教室相對老舊且少數沒有活動中心的國小，當年看到學生們畢業典禮時風吹日曬，就下定決心要為建國國小爭取興建活動中心，他2018年順利向中央成功爭取興建建國國小活動中心及教學大樓的經費。

工程甫動工就挖掘到地底下有許多豐富的中社遺址文物，依據文資法需先進行探勘、保存，同時也有許多專家建議是否能夠在活動中心地下室設置展示空間保存文物、結合教育與文化成為台灣獨一無二的遺址園區，甚至擴大規模到博物館等級，他說這對學生們的教育、歷史的教育與考古研究、地方發展等都有很好幫助。

蔡其昌說，他今天邀集許多專家學者與機關會勘，希望商討出最適合的方式，後續由市府提出計畫，自己再協助向中央爭取預算支持，他心中最好的方案，在過去也多次提過就是把科博館遷到海線，以本館遷移或興建分館的方式，將中社遺址、港區藝術中心、清水眷村文化園區、銀聯二村等周邊建築一併納入規劃。

蔡其昌表示，其次方案是將建國國小活動中心的部分空間，結合地方環境規劃變成中社遺址博物館，但以建國國小的量能無法單獨負擔，必須要由其他單位來協助運維；第三種方案則是活動中心內設置展示空間，只提供給建國國小師生或參訪使用，變成有特色的地下室；最後一種方案維持過去方式，將遺址文物出土放入倉庫，等到未來有其他計畫時，再將文物拿出來，而不論市府選擇哪個方案，他都會全力配合協助。

文化部文化資產局副局長吳華宗表示，文化部文資局對未來中社遺址文物展示空間內的軟體相關設備會全力協助，但涉及展示空間或設立博物館硬體設施部分，要請市府教育局或文化局研議提出相關計畫。

台中市政府文化局副局長曾能汀表示，他感謝副院長蔡其昌，過去率先推動清水眷村文化園區的保存與再利用，而清水眷村園區的位置也正是市府指定為中社遺址的位置，具備兩個文化資產身分，受到很多的法令限制，在推動發展上非常辛苦，市府規畫分期整建，目前進行至第二期已完成設計，而市府也規劃第三期計畫於清水眷村園區設計中社遺址的展示區，至於建國國小所發現的中社遺址不論是以何種方式保存，大家都需要再後續討論，市政府樂見計畫成形並且後續能夠對外開放，增加文化的可及性。

台中市議員王立任提到，台中市許多遺址文物出土後就是進入倉庫保存，非常可惜，他認為所有人的目標都是一致的，在出土文物十分豐富的中社遺址上，如果能夠有個博物館設立才是提升整體文化與教學最關鍵的事情，希望各機關能夠配合、為海線投入更多資源，盡快實現這個目標。