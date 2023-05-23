孩子哭鬧不休 彰化縣全國首創「兒童情緒行為照護」

孩子常會有不吃早餐、哭鬧拒絕上學等問題，卻很容易被忽視，類似兒童情緒如果不妥善處理，嚴重則會影響學習與人際關係。彰化縣啟動全國首創的「兒童情緒行為照護」計畫，結合全縣27家診所、35名小兒科醫師，針對4到7歲兒童提供專業協助，與家長及老師一起面對及處理兒童情緒問題。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，很多小孩慢吞吞或者拒吃早餐，家長最後只有無奈地拉著上學，有的孩子則會哭鬧要吃漢堡，甚至會亂打人、順手拿人家東西，這其實多與情緒管理有關，但家長或老師常常不知道應對技巧，往往會影響孩子學習與人際關係。

葉彥伯說，國外對於兒童情緒照護的發展甚早，台灣相對比較未受重視，國外針對兒童情緒行為列有25項評估，像是經常發脾氣或易 怒、容易分心不能全神貫注、經常撒謊或欺騙、常偷東西、經常表現憂鬱等情境，符合比例達1到2成，也可以篩檢出兒童遲緩及過動等問題，估計有1到2 HB5 。彰化縣有小兒科醫師積極推動下，促成此一兒童情緒照護計畫。

彰化縣衛生局今天在彰化市大成國小附設幼兒園宣布啟動「兒童情緒照護」計畫，縣長王惠美表示，孩子是我們的寶，縣府持續關心孩子的健康，藉由兒童情緒行為評估與衛教服務，一起從小來關心小朋友的健康。未來參與這項計畫的診所及醫師會再持續增加，共同關心服務縣內4到7歲的兒童，藉由啟動彰化縣兒童情緒照護三步驟：1觀察 2評估3轉介，一起守護小朋友的健康。

彰化縣診所協會理事長吳祥富指出，每個小孩都是家長心裡的一塊寶，但是，遇到小孩在吵鬧的時候，有時候，屋頂就像要掀開一樣，家長們的照顧及陪伴都是非常辛苦的，感謝彰化縣首先推動辦理兒童情緒行為照顧計畫，縣內也有35名小兒科醫師一起來鼎力支持，讓家長們遇到兒童情緒問題時，能有更好方法的來處理，減輕家長的負擔。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，彰化縣辦理兒童情緒照護是全國首創，值得其他縣市可以來參考學習的對象，彰化縣醫師公會會一起來努力，為縣民的健康把關。