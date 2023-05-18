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蔡其昌爭取中央補助700萬經費 整修外埔、后里破損農路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區與后里區交界的溪底農路多年來是附近農家出入之道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪、農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌與相關單位會勘解決。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市外埔區與后里區交界的溪底農路多年來是附近農家出入之道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪、農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌與相關單位會勘解決。圖／蔡其昌辦公室提供

台中市外埔區與后里區交界的溪底農路是附近農家出入道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪，農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌農委會水土保持局等單位會勘，爭取到700萬元農路改善工程經費，要改善農路狹小且危險等問題。

立法院副院長蔡其昌表示，后里、外埔農民陳情，溪底農路長久失修、崎嶇不平、道路狹小等狀況，導致農民及農機具出入不易、產生危險，他今天會勘爭取農路改善，感謝農委會水土保持局同意補助700萬元，將針對外埔、后里區域多條農路整修，未來讓溪底農路能夠獲得改善，提升農民工作時的安全性與便利性。

蔡其昌說，除今天的溪底農路案，他先前在立法院也向農委會爭取增加預算，協助全台各地許多農路、水路的改建，希望未來能夠一次性將農民長期面對的困難、農路年久失修的問題解決。

中市議員施志昌表示，外埔忘憂谷、后里溪底地區是最好的農田區域，農民農作時都必須仰賴農路進出，這幾年也陸續透過副院長蔡其昌向中央水保局爭取經費，一段一段整建改善，今天再度來到溪底會勘預計改善2-3條農路，希望讓農民的農機具能夠更方便進出，提升農民的生產與收成產量。

農委會水土保持局台中分局副分局長王志雄表示，此農路經費概估為700萬元整，施工項目為農路，除路面鋪設PC外，旁邊也應加設PC駁坎。

台中市外埔區與后里區交界的溪底農路多年來是附近農家出入之道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪、農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌與相關單位會勘解決。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市外埔區與后里區交界的溪底農路多年來是附近農家出入之道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪、農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌與相關單位會勘解決。圖／蔡其昌辦公室提供

農民 蔡其昌 農委會 施志昌

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