蔡其昌爭取中央補助700萬經費 整修外埔、后里破損農路

台中市外埔區與后里區交界的溪底農路是附近農家出入道路，道路狹小崎嶇、雨天容易泥濘不堪，農民危險且進出困難，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌、農委會水土保持局等單位會勘，爭取到700萬元農路改善工程經費，要改善農路狹小且危險等問題。

立法院副院長蔡其昌表示，后里、外埔農民陳情，溪底農路長久失修、崎嶇不平、道路狹小等狀況，導致農民及農機具出入不易、產生危險，他今天會勘爭取農路改善，感謝農委會水土保持局同意補助700萬元，將針對外埔、后里區域多條農路整修，未來讓溪底農路能夠獲得改善，提升農民工作時的安全性與便利性。

蔡其昌說，除今天的溪底農路案，他先前在立法院也向農委會爭取增加預算，協助全台各地許多農路、水路的改建，希望未來能夠一次性將農民長期面對的困難、農路年久失修的問題解決。

中市議員施志昌表示，外埔忘憂谷、后里溪底地區是最好的農田區域，農民農作時都必須仰賴農路進出，這幾年也陸續透過副院長蔡其昌向中央水保局爭取經費，一段一段整建改善，今天再度來到溪底會勘預計改善2-3條農路，希望讓農民的農機具能夠更方便進出，提升農民的生產與收成產量。