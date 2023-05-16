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民眾違停因停車空間不足? 南投議員要縣府改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣停車空間不足，又未實施路邊停車格收費，致違停嚴重，縣議員今要求縣府盡速落實停車格收費。記者賴香珊／攝影
南投縣停車空間不足，又未實施路邊停車格收費，致違停嚴重，縣議員今要求縣府盡速落實停車格收費。記者賴香珊／攝影

南投縣停車空間不足，又未實施路邊停車格收費，致違停嚴重，縣議員今要求縣府盡速落實停車格收費，並規畫設置立體及地下停車空間。縣長許淑華說，4大市鎮停車收費可望在年底前實施，集集將率先施行假日停車收費，最快8月上路，也將依各鄉鎮市條件評估增闢符合需求的停車空間。

縣議員林儒暘指出，全縣各鄉鎮市停車空間普遍不足，以南投市為例，登記車輛近4萬輛，但全市包含路邊停車位僅2500格，別說假日，光是平日就一位難求，沒有足夠停車空間，民眾被逼得只能違停，縣府應規畫設置立體及地下停車空間。

他表示，各鄉鎮市區有時礙於閒置公用地不足，而難以畫設平面停車格，因此縣府應參考台中、台北等城市利用鄰近鬧區的學校操場下方設置地下停車場，同步盤點可能建造立體停車場的場域，擴大規畫停車空間，以解決違停交通亂象。

縣議員林芳伃則表示，全縣停車空間不足，衍生違停亂象，以4大市鎮最為嚴重，隨使用者付費意識抬頭，民眾對於停車收費的接受度提高，甚至希望趕快實施路邊停車格收費，停車格才不會被長期占用，要求縣府盡速落實推行停車收費制度。

南投縣長許淑華說，為改善縣內停車問題，已先針對提高路邊停車格周轉率，與南投、草屯、埔里、集集4大市鎮公所研議路邊停車收費，確定都會在今年底前逐一實施，其中由集集鎮率先上路，預計先推行假日收費，最快8月正式實施。

但她也提到，推動路邊停車收費過程，地方難免會有不同聲音，因此縣府會尊重南投、草屯、埔里等公所規畫收費上路的期程；若公所因地方壓力難以推行，縣府會主動統籌負責推動，同時會依各鄉鎮市條件評估增闢符合需求的停車空間。

南投縣停車空間不足，又未實施路邊停車格收費，致違停嚴重，縣議員今要求縣府盡速落實停車格收費。記者賴香珊／攝影
南投縣停車空間不足，又未實施路邊停車格收費，致違停嚴重，縣議員今要求縣府盡速落實停車格收費。記者賴香珊／攝影

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