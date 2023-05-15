台中公園獲贈錦鯉4000隻 放養入湖增光彩

雲林縣錦鯉大王鍾英哲捐贈台中公園4000隻錦鯉，台中市建設局今天舉行捐贈及放養儀式，副市長王育敏致詞指出，這批錦鯉市值近千萬元，將為台中公園增添繽紛光彩。

超過百年歷史的台中公園，一直是台中市重要地標，也是知名的觀光景點，公園內設有人工湖日月湖，湖中的湖心亭更被公告為市定古蹟，是台中市民假日休閒的好去處。

以飼養錦鯉聞名的鍾英哲，日前捐贈台中公園4000隻錦鯉，台中市建設局下午在台中公園舉行捐贈及放養儀式，王育敏代表感謝鍾英哲，除了捐贈錦鯉，並允諾每週前來照看，為台中公園增添繽紛光彩。

王育敏表示，鍾英哲慷慨捐贈4000隻錦鯉，市值近千萬元，象徵富貴、好運的錦鯉，提供民眾於台中公園遊玩時，有不一樣的湖畔風光，為台中公園增添新的生命力，也希望帶給遊客平安與好運氣。

建設局長陳大田指出，這次捐贈典禮以「魚躍龍門」為元素，寓意吉祥如意，錦鯉象徵「富貴、吉祥、健康和幸福」，又稱「好運魚」，且因色彩絢爛，如水中牡丹，有「富貴魚」之稱，民眾在公園休憩時不妨停下腳步看看日月湖的新居民。

此外，知名書法家周良敦為呼應鯉魚捐贈主題，將寫有「魚躍龍門，台中市身價百倍」的字畫致贈市府，祝福台中市身價高漲。市府表示，加入錦鯉後，預計吸引更多人潮參觀，黃昏時刻湖面波光粼粼，更為城市景觀增加絕美色彩。