快訊

代言接不完！演藝圈「繳稅大戶」是他 自曝上繳近千萬

2024年大選「不缺席」 謝龍介表態爭取國民黨不分區立委

台中公園獲贈錦鯉4000隻 放養入湖增光彩

中央社／ 台中15日電

雲林縣錦鯉大王鍾英哲捐贈台中公園4000隻錦鯉，台中市建設局今天舉行捐贈及放養儀式，副市長王育敏致詞指出，這批錦鯉市值近千萬元，將為台中公園增添繽紛光彩。

超過百年歷史的台中公園，一直是台中市重要地標，也是知名的觀光景點，公園內設有人工湖日月湖，湖中的湖心亭更被公告為市定古蹟，是台中市民假日休閒的好去處。

以飼養錦鯉聞名的鍾英哲，日前捐贈台中公園4000隻錦鯉，台中市建設局下午在台中公園舉行捐贈及放養儀式，王育敏代表感謝鍾英哲，除了捐贈錦鯉，並允諾每週前來照看，為台中公園增添繽紛光彩。

王育敏表示，鍾英哲慷慨捐贈4000隻錦鯉，市值近千萬元，象徵富貴、好運的錦鯉，提供民眾於台中公園遊玩時，有不一樣的湖畔風光，為台中公園增添新的生命力，也希望帶給遊客平安與好運氣。

建設局長陳大田指出，這次捐贈典禮以「魚躍龍門」為元素，寓意吉祥如意，錦鯉象徵「富貴、吉祥、健康和幸福」，又稱「好運魚」，且因色彩絢爛，如水中牡丹，有「富貴魚」之稱，民眾在公園休憩時不妨停下腳步看看日月湖的新居民。

此外，知名書法家周良敦為呼應鯉魚捐贈主題，將寫有「魚躍龍門，台中市身價百倍」的字畫致贈市府，祝福台中市身價高漲。市府表示，加入錦鯉後，預計吸引更多人潮參觀，黃昏時刻湖面波光粼粼，更為城市景觀增加絕美色彩。

錦鯉 台中市 王育敏

延伸閱讀

台中展演空間少挨批「流行文化沙漠」王育敏：有增設必要性

中捷軌道有異物仍撞上 議員：捷運系統是否出問題？

台中公幼招生城鄉差距大 議員：公幼招不滿應轉公托

台中市今表揚模範勞工 王育敏：感謝共創幸福台中

相關新聞

彰化增設17公里安全通學步道與人行道 洗刷行人地獄汙名

為了洗刷「行人地獄」汙名，彰化縣政府已爭取到前瞻計畫經費補助26.5億元改善道路品質，其中陸續進行彰化市、員林市、鹿港鎮...

旱象未解竹山瑞龍瀑布水量剩一半 遊客數卻創新高

雨季雖到仍未見梅雨挹注，竹山鎮瑞龍瀑布水量剩不到正常一半，不過遊客興致不減，今年4月單月遊客人次達1萬5001人次創新高...

麥當勞停業再＋1！南投埔里店明天起閉店整修 居民哀號

台中逢甲、一中商圈及南投草屯等3家麥當勞預計本月底熄燈，引發關注。不料，今天再傳出，南投埔里麥當勞從明天下午2時起暫停營...

中市列管121處露營場僅18處合法 觀旅局：已排輔導訪視

疫情期間，露營風氣興起，據交通部觀光局統計，截至今年1月底，全台共有1819間露營場，但僅有約1成合法；中市府則列管了1...

彰化中興莊營造文化園區衝青創願景 交通動線、停車空間待解決

彰化縣歷史建築中興莊斥資1億7940萬元進行第二期整修工程，將營造彰化眷村文化園區，但議員黃千宴說，中興莊周圍交通動線和...

竹山延平反對墓地變更殯葬地 上午陳抗獲鎮長同意撤案

南投縣政府原本已同意竹山鎮公所提出13公墓都市計畫變更案，將竹山延平地區部分墓地將變更成殯葬用地，但上午召開公聽會時，延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦