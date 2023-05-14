聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／他推輪椅上的媽媽浴佛 89歲母：母親節最好的禮物
慈濟基金會今天母親節，同步在多處地點舉辦佛誕節浴佛活動，台中后里場湧入浴佛人潮，許多子女推著輪椅上的父母參加，盧姓夫妻推輪椅上的89歲母親參加，母親說浴佛很歡喜，兒子和媳婦孝順陪伴，就是母親節最好禮物。
慈濟基金會今天早上在后里慈濟聯絡處舉辦佛誕節「讓我們與佛相遇」活動，吸引上千人參加，現場還安排蔬醒無痕市集等內容，包括平安餐、小農市集與音樂響宴。
65歲廖男帶86歲行動不便母親參加，他說母親曾中風又失智，有時記不起身旁親人是誰，今天早上要帶母親參加浴佛時，母親欣喜又期待，他加入慈濟大家庭10年，這是他第一次帶母親浴佛，以後每年都會帶母親參加。
59歲盧男今天與妻帶89歲母親參加浴佛，二人推著輪椅上的母親在現場虔誠合十禮佛，他說母親浴佛，讓母親多些福報，身心健康快樂，是子女最大的心願；89歲母親說，今天很高興浴佛，她說兒子和媳婦孝順，無時陪伴，是她最好的母親節禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言