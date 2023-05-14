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影／他推輪椅上的媽媽浴佛 89歲母：母親節最好的禮物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，廖姓男子帶86歲母親參加。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，廖姓男子帶86歲母親參加。記者游振昇／攝影

慈濟基金會今天母親節，同步在多處地點舉辦佛誕節浴佛活動，台中后里場湧入浴佛人潮，許多子女推著輪椅上的父母參加，盧姓夫妻推輪椅上的89歲母親參加，母親說浴佛很歡喜，兒子和媳婦孝順陪伴，就是母親節最好禮物。

慈濟基金會今天早上在后里慈濟聯絡處舉辦佛誕節「讓我們與佛相遇」活動，吸引上千人參加，現場還安排蔬醒無痕市集等內容，包括平安餐、小農市集與音樂響宴。

65歲廖男帶86歲行動不便母親參加，他說母親曾中風又失智，有時記不起身旁親人是誰，今天早上要帶母親參加浴佛時，母親欣喜又期待，他加入慈濟大家庭10年，這是他第一次帶母親浴佛，以後每年都會帶母親參加。

59歲盧男今天與妻帶89歲母親參加浴佛，二人推著輪椅上的母親在現場虔誠合十禮佛，他說母親浴佛，讓母親多些福報，身心健康快樂，是子女最大的心願；89歲母親說，今天很高興浴佛，她說兒子和媳婦孝順，無時陪伴，是她最好的母親節禮物。

慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，廖姓男子帶86歲母親參加。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，廖姓男子帶86歲母親參加。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，盧姓夫妻帶89歲母親參加。記者游振昇／攝影
慈濟基金會今天在台中后里舉辦佛誕節浴佛活動，盧姓夫妻帶89歲母親參加。記者游振昇／攝影

慈濟 輪椅 母親節

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