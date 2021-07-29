弘光科大與知名巧克力工房產學合作 有學生畢業即就業

為了讓學生與產業接軌，弘光科技大學食品科系助理教授楊智偉執行教育部「產業學院」計畫，與知名18度C巧克力工房產學合作，選送3名優秀學生前往實習，學習商業製程、行銷，厚植職場競爭力，其中念研究所學生論文主題引起工房興趣，另一名畢業生透過實習及工讀經驗，畢業即順利就業。

楊智偉表示，18度C巧克力工房產品多元，是國內外知名品牌，不斷創新嘗試推出新商品，一推出生吐司便熱賣，尤其麵包部主任是系上優秀校友，曾經跟著老師一起到日本學習；這次執行產業學院計畫，選送系上3名優秀學生江進寬、蔣佳帆、黃詠燦前往實習，讓學生熟悉大公司商業運作模式、市場與消費者互動，提早與業界接軌，計畫從今年初進行到7月底結束。

楊智偉指出，3位學生當中，就讀碩班的江進寬在研究「無麩質」產品，工房對研究主題很感興趣，也考慮進一步合作；剛畢業的蔣佳帆在該公司進行為期4個月的實習，表現優異，實習結束後一度轉任工讀生，雖然在疫情嚴峻時期畢業，但透過實習累積經驗，順利在烘焙業就職。

「業界開發產品有市場考量，要量產才有利潤，實務運作手法是在學校很難學到的！」江進寬表示，到18度C巧克力工房短期實習，讓他了解業界運作模式，與商業市場經營模式，嚴謹制度化的生產下，在什麼時間做什麼樣的事情，都有流程控管，這和在學校學習製作、參加國際比賽是截然不同的體驗。

江進寬說，早上6點開始上班，分別在麵包製成中的分割、滾圓、攪拌、發酵等製作站輪流實習，熟悉整個製作過程；店內生吐司是熱銷商品，開門營業前必須把當天現做的產品烘培出爐，讓消費者吃到最新鮮的產品，每個人各司其職努力生產，好像在戰鬥，「行銷手法很重要，會做也要會賣，一定要雙贏。」

剛畢業的學生蔣佳帆說，大四上學期在18度C巧克力工房實習4個月，實習結束後課程較少，便轉任工讀生，負責內場生產，期間也參加「產業學院」計畫；她在麵團分割、整形等工作站都很熟悉，累積不少經驗，因此，畢業後便馬上在北部找到烘焙相關工作。

大三學生黃詠燦說，在學校內學習基礎製作，到實習單位後才知道產線怎麼運作，跟著該公司師傅一起上下班，輪流在麵包製成的工作站學習產業界的技術，透過這次短期計畫，讓她提早接觸產業，「這是很棒的課程，學到跟學校不同的產業作業手法。」 弘光科大與知名巧克力工房合作產業學院，學生學習商業運作。圖／弘光科大提供

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