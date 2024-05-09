新竹棒球場擬花上億元重啟…議員拋「2問題」怎解？市府回應了

有新竹市議員質疑，新竹市府日前招標新竹棒球場重啟規畫設計案，加上工程預算，預計要多花新台幣逾億元。市府表示，已向統包商部分解約，將以保留款來支付重啟費用。

新竹市政府5月初上網公告招標「新竹市立棒球場重啟球場工程委託規劃、設計及監造技術服務」案，預算金額為726萬多元，而工程預估建造費用為9328萬多元。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，市府片面與巨佳營造承包商解除新竹棒球場部分合約，但巨佳已向法院聲請保全證據，雙方官司未解，且棒球場工程也未完成全部驗收，市府卻急於進行重啟規劃設計標案，等於又要花市民納稅錢。

無黨籍新竹市議員劉崇顯向中央社記者說，市府與巨佳營造合約關係仍在，若新的標案都標出，等於有2個設計監造與工程廠商同時存在，會有「1案不能2包」的問題，加上重啟工程要花近1億元，有違高虹安曾說要以不追加預算方式改善。

新竹市議會球場監督小組召集人、國民黨新竹市議員吳旭豐向中央社記者表示，市府與巨佳部分解約後，就不會撥出相關款項，要求市府用這些款項，朝不追加預算方式進行改善重啟，但若因工程成本提升而需追加預算，應儘早向市議會說明，盼讓新竹棒球場的改善一次到位。

新竹市政府工務處透過文字說明，市府已於今年3月1日函送與統包商部分解除契約，解除項目為球場工程，無論是球場覆土移除工程或球場重建規畫設計（含監造），皆是針對已解除合約的部分重新發包。

有關新竹棒球場的重啟規畫設計及工程預算，新竹市府指出，市府工程保留款約9363萬元、體育署保留款約3067萬元，加起來約1億2430萬元，希望中央可以將保留款撥付給市府，市府將優先用原來的預算來支付重啟費用。

市府表示，原監造、專案管理單位並不具球場重建規畫設計（含監造）和球場重建工程之監造或核定責任，將依契約規定，檢討原案監造、專管單位及統包商相關責任、罰款及合理求償。