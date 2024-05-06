頂埔、舊社、新竹國小老舊毀損 市府投入逾337萬改善

新竹市頂埔國小、舊社國小及新竹國小3校因校舍老舊毀損，影響師生安全與教育品質，新竹市政府近期核定逾337萬元經費，全額補助頂埔國小司令台後方屋簷損毀緊急修繕、舊社國小建築物安檢改善及新竹國小禮堂舞台木板修繕更新，持續推動安全舒適兼具美觀的優質校園環境。

新竹市長高虹安指出，此次接獲教育處通報頂埔國小屋簷混凝土剝落、舊社國小建築物安檢待改善，以及新竹國小舞台破損，立刻責成教育處核定逾337萬元經費，全額補助三校經費立刻進行修繕更新，提供師生們安全優質校園環境。

頂埔國小校長曹喩傑表示，司令台屋簷及校舍的磁磚及牆面有鋼筋外露及混凝土剝落狀況，校方立即進行危險區域封鎖，並會同教育處與建築師全面檢視校舍，市府也及時解決學校燃眉之急核定補助145萬元，讓學校可以迅速進行危險區域整修，目前該區域已進行安全防護並加強師生安全宣導，並加速辦理修繕工程，確保校園師生安全。

舊社國小校長李佳穎表示，建物消防設施改善工程不僅是一項技術性的任務，更是對學生和教職員生命安全的堅定保證。感謝市長高虹安及市府團隊積極推動校舍整建工程，並補助125萬元改善舊社國小建物消防設施，學校將加強校園校舍安全巡查，確保校舍的消防設施能夠正常運作，隨時應對可能發生的緊急情況，讓學生和教職員能夠在更安全的環境中學習和工作。