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頂埔、舊社、新竹國小老舊毀損 市府投入逾337萬改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹國小校長胡如茵說，學校禮堂內部舞台的木地板經過多年未予更新，加上鋼琴、合唱台等設備重壓，導致木地板及樓梯剝離、凹陷及毀損。圖／新竹市政府提供
新竹國小校長胡如茵說，學校禮堂內部舞台的木地板經過多年未予更新，加上鋼琴、合唱台等設備重壓，導致木地板及樓梯剝離、凹陷及毀損。圖／新竹市政府提供

新竹市頂埔國小、舊社國小及新竹國小3校因校舍老舊毀損，影響師生安全與教育品質，新竹市政府近期核定逾337萬元經費，全額補助頂埔國小司令台後方屋簷損毀緊急修繕、舊社國小建築物安檢改善及新竹國小禮堂舞台木板修繕更新，持續推動安全舒適兼具美觀的優質校園環境。

新竹市長高虹安指出，此次接獲教育處通報頂埔國小屋簷混凝土剝落、舊社國小建築物安檢待改善，以及新竹國小舞台破損，立刻責成教育處核定逾337萬元經費，全額補助三校經費立刻進行修繕更新，提供師生們安全優質校園環境。

頂埔國小校長曹喩傑表示，司令台屋簷及校舍的磁磚及牆面有鋼筋外露及混凝土剝落狀況，校方立即進行危險區域封鎖，並會同教育處與建築師全面檢視校舍，市府也及時解決學校燃眉之急核定補助145萬元，讓學校可以迅速進行危險區域整修，目前該區域已進行安全防護並加強師生安全宣導，並加速辦理修繕工程，確保校園師生安全。

舊社國小校長李佳穎表示，建物消防設施改善工程不僅是一項技術性的任務，更是對學生和教職員生命安全的堅定保證。感謝市長高虹安及市府團隊積極推動校舍整建工程，並補助125萬元改善舊社國小建物消防設施，學校將加強校園校舍安全巡查，確保校舍的消防設施能夠正常運作，隨時應對可能發生的緊急情況，讓學生和教職員能夠在更安全的環境中學習和工作。

新竹國小校長胡如茵說，學校禮堂內部舞台的木地板經過多年未予更新，加上鋼琴、合唱台等設備重壓，導致木地板及樓梯剝離、凹陷及毀損，感謝市府補助逾67萬元協助進行禮堂舞台整修，在師生安全及教學環境上均是一大福祉。

新竹市頂埔國小屋簷混凝土剝落。圖／新竹市政府提供
新竹市頂埔國小屋簷混凝土剝落。圖／新竹市政府提供
頂埔國小校長曹喩傑表示，司令台屋簷及校舍的磁磚及牆面有鋼筋外露及混凝土剝落狀況，校方立即進行危險區域封鎖。圖／新竹市政府提供
頂埔國小校長曹喩傑表示，司令台屋簷及校舍的磁磚及牆面有鋼筋外露及混凝土剝落狀況，校方立即進行危險區域封鎖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府全額補助舊社國小建築物安檢改善。圖／新竹市政府提供
新竹市政府全額補助舊社國小建築物安檢改善。圖／新竹市政府提供

校園 舞台

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