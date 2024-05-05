新竹湖口現天坑 緊急灌漿填補

新竹縣湖口鄉成功路昨天驚現天坑，該路段為湖口通往新豐、新竹工業區重要幹道，縣府緊急拉封鎖線灌漿填補，拚明天上午復原通車；縣府懷疑是台電鋪設地下電纜工程造成，要求台電10天內提供潛盾路徑透地雷達報告，但台電喊冤，強調工程隧道並未受損。

目擊民眾指出，天坑發生在昨天上午7時許，起初只是一個小洞，但不到幾分鐘時間，洞口就從輪胎大小擴張到可以塞進整輛汽車的巨坑，坑內可見泥水流出，目測水深可能有2、3公尺。

事件發生後，縣府工務局為防意外，封閉成功路雙向內側車道，僅留外側車道供民眾通行；新竹縣工務處長戴志君表示，天坑大約長6.4公尺、寬2.3公尺、深2.6公尺，經相關單位檢查，未發現管線受損，瓦斯公司現場檢測也無氣體洩漏情事才展開修復，目前天坑形成原因不得而知。

新竹縣府雖暫時查無天坑形成原因，但由於台電正在成功路下方挖掘大潭電廠通往梅湖變電站的地下電纜隧道，懷疑可能是挖掘工程釀禍，昨天已要求台電停工並在10天內提出潛盾路徑的透地雷達報告。

台電表示，挖掘隧道位於地面下方28公尺，挖掘斷面直徑約3.5公尺，並無崩塌或滲水，目前無法確認天坑與潛盾作業有關，已協助縣府修復道路，後續也會配合相關調查。