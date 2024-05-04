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湖口信勢國小前驚現大天坑 洞口不斷擴大先緊急灌漿

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供
湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供

新竹縣湖口鄉成功路今天上午突然驚現天坑，洞口還在不斷擴大，就連深度都達到半層樓，且洞內不斷湧水、混雜泥漿，現場被緊急封閉，並調派水泥預拌車灌漿填埋，懷疑是地下水流動沖刷造成地基掏空，才會出現路面崩塌。

新竹縣府工務處表示，今天上午7時許接獲通報，在成功路與達生路口的路面突然產生坑洞，工務處與相關管線單位、湖口鄉公所均立即到現場勘查並暫時封閉成功路，為通行安全，目前已緊急灌漿搶修，預計今天完成，縣府也將採透地雷達監測，確保道路下方狀況，事故原因後續詳細調查釐清。

目擊民眾指出，原本坑洞只是在內線的小洞，沒想到洞口竟不斷擴大，不到幾分鐘就從輪胎大小，擴大到可以吞下整輛車，往洞中看去，還可以看到泥水流出，且泥水水位不斷上升，深度大約有2到3公尺，懷疑是自來水管破裂導致。

新竹縣府工務處長戴志君表示，目前測量道路坑洞長約6.4公尺、寬約2.3公尺、深約2.6公尺，縣府獲報後，與鄉公所、瓦斯公司等管線單位至現場勘查，暫時封閉成功路，不過坑洞內並未發現管線受損，瓦斯公司現場檢測也確認沒有漏氣，目前已由廠商緊急灌漿搶修，預計今天會完成。

湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供
湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供

地下水 天坑 新竹

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