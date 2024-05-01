路小車多還有路邊停車 明湖西大路口成竹市易肇事冠軍

新竹市警察局公布去年1月至12月五大易肇事路口，其中冠軍為西大路與明湖路口，共發生21件A2受傷車禍。新竹市議員劉崇顯指出，明湖路路幅窄小、車流量大，部分路段因未畫設紅線，路邊停車多，增加道路死角，過去曾討論要全面畫設，但受到地方反彈，盼市府以交通安全為主要考量和民眾溝通畫設。新竹市交通處也表示，已委託專業顧問公司，正辦理規畫設計。

新竹市警察局指出，據交通部道安資訊查詢網數據，新竹市去年1月至12月五大易肇事路口，第一名為西大路與明湖路口，發生21件，第二名為金山街與介壽路口、公道五路三段與湳雅街口併列，均發生19件，第三名為光復路二段與建新路口、西大路與南大路口併列，均發生18件，車禍案件合計95件，均為A2受傷案件。

新竹市警察局表示，肇事主因包括左轉彎未依規定、未依規定讓車均發生20件，未注意車前狀況發生9件，右轉彎未依規定發生8件，違反號誌管制或指揮發生6件，變換車道不當發生5件等。

劉崇顯指出，明湖路路幅狹小，但因是離西大路路徑最短的一條路，車流量大，車輛轉彎時，視角不容易觀察到對向和橫向的車，造成危險。加上明湖路有部分路段還未畫設紅線，路邊停車多，增加道路死角，過去曾討論要畫設紅線，但受到地方民眾反彈，希望市府以交通安全為主要考量，和民眾溝通相關交通規畫，包括紅線、號誌設置等。

劉崇顯認為，交通規畫是專業，不是民眾習慣、喜歡怎樣就因地制宜，市府應秉持交通專業跟民眾持續溝通，不能方便既得利益和少數人，罔顧大多數人交通安全。

新竹市交通處表示，西大路與明湖路口、公道五路三段與湳雅街口、西大路與南大路口皆已委託專業顧問公司，正在辦理規畫設計，市府將持續爭取中央補助加速推動市區道路路口安全改善工程，除易肇路口改善之外，市府今年將擴大推動101處路口安全改善，盼持續降低事故發生，維護市民安全。