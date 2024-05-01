新竹新豐茄苳溪汙染 資收場清潔劑外流釀禍

新竹縣新豐鄉茄苳溪日前白色泡沫造成大批魚蝦死亡案，新竹縣政府環保局查出是上游湖口鄉一家資源回收業者，將化學清潔劑排放溪中釀禍，雖業者宣稱並非有意，仍將依法開罰3萬元至300萬元罰鍰。

新豐鄉茄苳溪畔居民上月20日晚間聞到刺鼻臭味，魚群在水面掙扎翻滾，隔天天亮就只看到魚屍綿延數公里，溪畔更是漂浮滿滿翻白肚的吳郭魚，不少還是重達數斤的大魚。

環保局採樣檢驗，正常水中飽和溶氧量應該在每公升8毫克，結果下游僅剩1.6公克，3毫克以下就幾乎沒有魚類可以存活。

環保局指出，稽查人員向上游追查時發現汙水是從新竹工業區外的一處雨水放流口排出，鎖定汙染源頭，但因放流口在高速公路下方涵洞，直到上周確認追到是工業區外的一處資源回收場，業者也坦承有不慎外流清潔劑。

環保局要求資源回收場業者必須負責，找來洗溝車沖洗河道、水溝沿線，同時將對業者依照水汙染防治法第30條規定，開罰3萬元至300萬元罰鍰。