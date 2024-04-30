改善桃園南崁溪水質 氨氮削減設施5月啟動試運轉

桃園市南崁溪流經人口、工廠密集區，過去汙染嚴重，中央、地方及產學近期合作推動南崁溪氨氮削減設施，主體工程4月完工，預計5月下旬開始試運轉，正式啟用後每日可處理水量1萬8000噸，最大處理水量達2萬8000噸。

南崁溪氨氮削減設施興建經費共1億6459萬元，中央補助59%、地方32%、台灣美光捐助9%，並由國立體育大學無償提供閒置校地。行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、環境部長薛富盛、桃園市副市長蘇俊賓今前往視察工程進度。

環境部水質保護司表示，南崁溪長度僅有30公里，沿線列管事業從20年前的500家增至1400家、人口數從82萬人成長到112萬人，汙染防制方式除了源頭減量、排放管制，第3道防線即是針對排入水體前的水質加強淨化。

南崁溪預計有6處水質現地處理設施，其中，南崁溪氨氮削減設施建置在國體大，啟用後可削減南崁溪上游氨氮，預計2026年南崁溪氨氮汙染可由嚴重降至中度。

鄭文燦表示，南崁溪以前被稱為「黑龍江」或泡沫河，但現在南崁溪河岸第一排的建案還沒蓋好就賣完了，已經變成非常重要親水城市的象徵；南崁溪流域已有A7、龜山及桃園北區水資源中心，也是全國第一個實施銅離子排放總量管制，並透過稽查手段及重罰提高廠商自律；南崁溪氨氮削減設施可讓氨氮削減到汙水處理廠的程度，下游東門溪氨氮削減設施仍在設計中，預算將近4億元。

蘇俊賓表示，18年前他擔任桃園縣環保局長時，南崁溪嚴重汙染河段超過40%，只能透過稽查手段遏阻，拚了1年，稽查處分從2000萬增加到1億5000萬元，嚴重汙染河段從40%降至29%就難以突破，主要是稽查手段有限制。