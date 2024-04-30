桃園下午2度停電影響5094戶 原因找到了「強降風致饋線跳脫」

桃園市下午2時起2度停電，影響八德區和大溪區共約5000戶。台電桃園區營業處表示，主因是因強降風造成部分饋線跳脫。第一次停電影響的2586戶已於2時42分全線復電，第二次影響的2097戶已復電1504戶尚停828戶，正派員搶修中。

中央氣象署下午對桃園等7縣市發布大雷雨即時訊息，桃園市從下午2時左右也出現強烈風勢。

台電桃園區營業處表示，今天停電主因是強降風造成部分饋線跳脫，下午2時，廣興變電所饋線跳脫，影響八德區大義街、介壽路、介壽路一段、東勇二路及桃園區介壽路一帶2997戶停電，一分鐘後即轉供復電2586戶並派員現場搶修，於下午2時42分全線復電。

下午2時6分因松樹變電所饋線跳脫事故，影響八德區大火房街、大車路、中山路、竹圍里、興仁里一帶，和大溪區仁善里、南興里一帶停電共2097戶，轉供後復電1504戶尚停828戶，已派員搶修中。